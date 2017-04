Lega Pro girone A, Arezzo-Giana Erminio 3-3: tabellino e highlights. Diretta

Arezzo-Giana Erminio 3-3 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Città di Arezzo.



Fuochi d'artificio tra Arezzo e Giana Erminio: in casa aretina le due squadre danno vita ad un pirotecnico 3-3. Dopo un avvio in sordina, i padroni di casa in pochi minuti si scatenano: al 29' Moscardelli apre le marcature finalizzando l'ottimo servizio di Foglia, mentre al 34' Yamga raddoppia con una bella iniziativa personale. I lombardi nella ripresa entrano in campo con un altro piglio e accorciano con Bonalumi che, sugli sviluppi di corner, di testa trafigge Borra; Arcidiacono al 56' riporta la squadra di casa a distanza di sicurezza con una bella azione in velocità, ma al 65' Bruno riapre nuovamente la partita approfittando di un'azione convulsa nell'area dell'Arezzo. Pinardi all'88' completa la rimonta con un chirurgico sinistro a giro.



AREZZO-GIANA ERMINIO 3-3



MARCATORI: 29’ Moscardelli (A), 34’ Yamga (A), 48’ Bonalumi (G), 56’ Arcidiacono (A), 65’ Bruno (G), 88’ Pinardi (G).

AREZZO: Borra, Muscat, Sabatino, Foglia, Moscardelli, De Feudis, Yamga, Cenetti, Bearzotti (86’ Rosseti), Arcidiacono (70’ Masciangelo), Ferrario (19’ Corradi). A disp. Garbinesi, Erpen, D'Ursi, Polidori, Luciani, Farelli. All. Sottili.

GIANA ERMINIO: Viotti, Perico (60’ Perna), Chiarello (75’ Ferrari), Pinardi, Marotta, Bruno, Augello, Iovine, Bonalumi, Okyere, Montesano (83’ Biraghi). A disp. Sanchez, Capaccio, Pinto, Greselin, Appiah, Rocchi, Capano, Sosio. All. Albè.

ARBITRO: Camplone di Pescara.

NOTE: ammoniti Corradi, Sabatino (A), Montesano (G).