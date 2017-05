Lega Pro, girone A: anteprima della 38a giornata

Primo posto, playoff e salvezza: la 38a giornata è pronta a decretare gli ultimi verdetti del girone A di Lega Pro. Tra la Cremonese e la promozione diretta in Serie B c'è ancora un ostacolo, ovvero la Racing Roma: i grigiorossi, in uno Zini vestito a festa, affrontano i capitolini, ultimi in classifica e bisognosi di un successo per sperare ancora nei playout. L'Alessandria, con il pensiero rivolto alla sfida di Cremona, al Moccagatta ospita il Pontedera, salvo e senza più nulla da chiedere al campionato, per quella che si prospetta come un'ultima giornata da cuori forti. Il Livorno, per consolidare il terzo posto, deve superare al Melani una Pistoiese senza più obiettivi da centrare, mentre Como e Viterbese al Sinigaglia fanno le ultime prove in vista della post season.



Lucchese, Pro Piacenza e Renate si contendono gli ultimi due posti validi per la qualificazione ai playoff: i toscani al Città di Gorgonzola sfidano la Giana Erminio, la formazione di Pea al Franchi fronteggia una Robur Siena virtualmente salva mentre, infine, i nerazzurri al Mannucci se la vedono contro il Tuttocuoio, alla prima in panchina di De Petrillo e ancora in lizza per la salvezza.

Nelle sabbie mobili della classifica tutte sperano in un passo falso del Prato contro il Piacenza e sognano il quindicesimo posto, sinonimo di salvezza diretta: l'Olbia ad Arezzo cerca l'impresa, mentre la Carrarese al Dei Marmi sfida la Lupa Roma, che a sua volta deve conservare la penultima piazza e mantenere rispetto alla quintultima un distacco non superiore agli otto punti per non retrocedere direttamente in Serie D. Anche in quest'ultimo turno di campionato tutte le partite si giocheranno in contemporanea, sabato 6 maggio alle ore 16.30.