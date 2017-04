Lega Pro, girone A: anteprima della 37a giornata

37a giornata del girone A di Lega Pro sono tutti puntati sull'Armando Picchi di Livorno, dove la Cremonese, in caso di successo, metterebbe un'importante serie di ipoteca sul primo posto; la squadra di Foscarini, però, è reduce da tre pareggi consecutivi e per agguantare il terzo posto ha bisogno di un successo. Dopo l'esordio vincente, l'Alessandria di Pillon va a caccia di conferme: per mantenere vive le possibilità di Serie B diretta i grigi devono superare al Galli una Lupa Roma imbottigliata nella lotta per evitare la retrocessione tra i dilettanti. Trasferta complicate per Arezzo e Giana Erminio: gli amaranto al Rocchi affrontano la Viterbese, in cerca di un piazzamento playoff, mentre la formazione di Albè, dopo due ko consecutivi, sfida un Prato in forma e affamato di punti salvezza.

Spicca il derby lombardo del Città di Meda tra Renate e Como con i primi che, rispetto ai lariani, non hanno ancora la certezza aritmetica dei playoff. Il Piacenza per sigillare la sesta piazza in classifica deve sbancare il Mannucci di Pontedera, dove i granata di Indiani sono imbattuti da quattro partite; Lucchese e Pro Piacenza, appaiate al decimo posto in classifica, incrociano rispettivamente Carrarese e Tuttocuoio, in lotta per la salvezza diretta. A chiudere la penultima giornata di campionato sono Racing Roma-Pistoiese e Olbia-Robur Siena. Per la prima volta quest'anno tutte le partite si giocheranno in contemporanea: l'appuntamento è fissato per sabato 29 aprile, ore 16.30.