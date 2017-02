Lega Pro, girone A: Alessandria, in trasferta sono guai

Alessandria: la sconfitta contro la Cremonese ha lasciato strascichi, quasi indelebili, tra i tifosi grigi. Quella di lunedì, infatti, è stata per la squadra di Braglia la quarta sconfitta consecutiva in trasferta: a Livorno, Arezzo e Como si aggiunge, appunto, Cremona. Quattro campanelli d'allarme che cominciano a far pensare: se i piemontesi in casa sono ancora imbattuti, in trasferta, infatti, hanno messo a nudo molti limiti, fino a poco tempo fa sconosciuti.

Il presidente Di Masi, nei giorni scorsi, ha parlato così: "Forse, soprattutto in trasferta, siamo entrati in campo con la consapevolezza della nostra forza, peccando dal punto di vista della fame". Un fatto di certo non trascurabile per una squadra nata e costruita per vincere, anche lontano dal Moccagatta.