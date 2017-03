Lega Pro, girone A: Alessandria sotto processo

Alessandria, cercasi cure per il mal di trasferta. Tre punti nelle ultime otto partite lontano dal Moccagatta: sono questi i numeri piuttosto impietosi fatti registrare dai grigi, frutto di tre pareggi e ben cinque sconfitte. Per grazia altrui il vantaggio sulle inseguitrici è rimasto invariato, ma l'incostanza palesata in questo girone di ritorno sta facendo rumore: per quanto un lieve calo di prestazioni fosse da mettere in conto, la netta involuzione della squadra di Braglia, infatti, ha sorpreso tutti.

Le motivazioni di tale flessione possono essere scovate negli ultimi due campionati di Lega Pro, quando l'Orso al momento dei fatti non riuscì a compiere quel salto di qualità fondamentale per soddisfare l'appettito dei tifosi, che da 42 anni aspettano la Serie B. Per raggiungere questa tanto agognata promozione sarà dunque necessario esorcizzare i fantasmi del passato: un altro flop non è ammesso.