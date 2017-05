Lega Pro, girone A: Alessandria, Sensibile è il nuovo direttore sportivo

Pasquale Sensibile è il nuovo direttore sportivo dell'Alessandria: l'ex Trapani ha firmato un contratto che lo legherà per i prossimi due anni alla società piemontese. Accompagnato dal presidente Di Masi, Sensibile è stato presentato ieri in conferenza stampa: "Sicuramente ho fatto errori in questa stagione - ha esordito Di Masi - e anche nella mia presidenza di questi anni ma ho sbagliato per l'amore che ho per i grigi perché l'obiettivo mio non è solo la serie B ma creare una società importante e fiera della propria maglia e della propria storia. Sabato sarà una partita importante, chiamatemi illuso ma tutti sappiamo che è fondamentale perchè il campionato continua. Neanche cercando dentro di me riesco a trovare tantissima positività e ora dovrei scavare davvero a fondo per trovare ottimismo dopo quanto accaduto sabato scorso. Ho parlato coi tifosi con le lacrime agli occhi ed ero amareggiato e devastato quanto e più di loro. Ho fatto un passo importante come il cambio di ds perché ho sempre valutato che un uomo di calcio con delle spalle larghe all'Alessandria calcio servisse. Pasquale Sensibile sarà il nostro nuovo ds da oggi: è una persona meravigliosa col quale da un po’ parlo di calcio e ci troviamo d'accordo su molte cose. Mi sarebbe piaciuto averlo già da un po' di tempo al mio fianco all'Alessandria. È un segnale per tutti che non mollo minimamente anzi, rilancio e cerco di creare una società più solida facendo venir meno le mancanze avute, aggiungendo qualità".



portare rispetto verso lo stato d'animo che ho trovato qui: un ambiente amareggiato e arrabbiato. Per quanto mi riguarda questa nuova avventura genera in me grande entusiasmo: ho seguito il percorso di questa stagione ed ora devo trovare punto di equilibrio per infondere i miei pensieri in un ambiente tutt'altro che entusiasta. Ho parlato alla squadra e al mister: assicuro grande presenza, che in questo momento è la priorità assoluta. Mi metto a disposizione e troverete in me grande collaborazione. Da questa mattina consideratemi responsabile di tutto: da oggi l'Alessandria diventa la mia squadra. Non voglio sentire parlare di playoff fino a sabato. Se dovessimo andare ai playoff questa squadra se li può giocare come poche altre squadre.



