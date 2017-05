Lega Pro, girone A: Alessandria, scoppia il caso Mezavilla

Alessandria. Il deludente pareggio del Galli contro la Lupa Roma ha portato con sé diversi strascichi, su tutti il gestaccio di Adriano Mezavilla nei confronti dei tifosi grigi accorsi per sostenere la propria squadra: il centrocampista brasiliano, al termine della partita, ha alzato il dito medio verso lo spicchio di stadio presieduto dai sostenitori piemontesi. Orgoglio Grigio, associazione composta da supporters alessandrini, attraverso un comunicato reso noto sulla propria pagina Facebook ha espresso la propria indignazione: "Si è trattato dell'ennesima mancanza di rispetto nei confronti di una tifoseria che non ha mai smesso di sostenere una squadra in preda a un evidente tracollo di risultati e a una società che non ha mai perso occasione per fare la punta all'atteggiamento della tifoseria stessa. In un momento di tensione come questo ci auspichiamo di vedere una decisa presa di posizione della società verso il proprio tesserato, anche perchè non si tratta del primo gesto scorretto di un proprio giocatore cui si è assistito nel corso della stagione".

La risposta della società non è tardata ad arrivare: "L'Alessandria Calcio si dissocia dal gesto del proprio tesserato Mezavilla, verso il quale verranno adottati i provvedimenti previsti in questi casi dal codice etico interno della medesima società. La reazione di Mezavilla, della quale lo stesso giocatore si è già pentito, è stata causata dal momento di rabbia per il risultato della partita e dalla sua personale consapevolezza di non aver potuto incidere con il proprio contributo alle sorti della gara e della stagione. Tale atteggiamento rimane ugualmente non giustificabile nei confronti dei tifosi che, comprensibilmente, esprimevano a voce la loro enorme e cocente delusione.