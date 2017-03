Lega Pro, girone A: Alessandria, ricorso contro la squalifica di Braglia

Giudice Sportivo non sono andate giù all'Alessandria. La società piemontese, infatti, ha presentato agli organismi competenti ricorso relativo alla squalifica di due giornate inflitta all'allenatore Piero Braglia, reo di aver avuto durante la partita di sabato contro la Robur Siena un atteggiamento irriguardoso nei confronti della terza arbitrale, soprattutto in circostanza del secondo gol bianconero siglato al 34' da Marotta, in seguito del quale è stato espulso.

Nel caso in cui il ricorso non venisse accolto, Braglia non potrà accomodarsi in panchina in occasione dei due impegni casalinghi contro Racing Roma e Giana Erminio.