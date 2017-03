Lega Pro, girone A: Alessandria, quella magica notte a San Siro

È passato poco più di un anno da quel fatidico 1° marzo 2016, per l'Alessandria Calcio sinonimo di leggenda. I grigi vennero eliminati dal Milan in semifinale di Coppa Italia (5-0 il finale), ma in quell'occasione il risultato non poté che passare in secondo piano: accompagnato da un'ondata di tifosi grigi, l'Orso, infatti, scrisse a San Siro una delle pagine più romantiche della propria storia.



L'Alessandria, attraverso una nota ufficiale, ha voluto omaggiare quella magica serata: "Dopo pagine e pagine di emozioni, corse e abbracci, quel primo marzo a S. Siro, arriva il titolo del libro "Da Trino a Torino, da Cerano a Milano ogni volta soltanto per dirti ti amo". Quello striscione che si srotola, con tempi e modi quasi cinematografici, lascia di stucco lo stadio milanese e racconta fede e passione ma non solo. I quindicimila di quella sera rivendicano l'orgoglio di essere arrivati lì, coi loro giocatori, non certo per caso. Quel libro contiene impegno, fantasia, concretezza e un po' di quello spirito visionario che trasforma la storia in leggenda. E quando si spengono le luci a S. Siro, una volta di più, il Grigio dei Grigi, brilla nella notte di quel suo colore unico…". L'Alessandria, attraverso una nota ufficiale, ha voluto omaggiare quella magica serata: "Dopo pagine e pagine di emozioni, corse e abbracci, quel primo marzo a S. Siro, arriva il titolo del libro "Da Trino a Torino, da Cerano a Milano ogni volta soltanto per dirti ti amo". Quello striscione che si srotola, con tempi e modi quasi cinematografici, lascia di stucco lo stadio milanese e racconta fede e passione ma non solo. I quindicimila di quella sera rivendicano l'orgoglio di essere arrivati lì, coi loro giocatori, non certo per caso. Quel libro contiene impegno, fantasia, concretezza e un po' di quello spirito visionario che trasforma la storia in leggenda.…".