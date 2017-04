Lega Pro girone A, Alessandria-Prato 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Alessandria-Prato 2-2 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Moccagatta.



Tonfo dell'Alessandria: i grigi contro il Prato non vanno oltre al 2-2. Al 26' Bocalon, sugli sviluppi di corner, sigla il momentaneo vantaggio che, nella ripresa, viene bissato dalla marcatura al 55' di Gonzalez, abile nel battere Melgrati a tu per tu. Pochi minuti più tardi, però, Gozzi atterra De Marchi in area e l'arbitro concede il penalty: Moncini non sbaglia e riapre la partita. All'84' Gonzalez, sempre dagli undici metri, si fa ipnotizzare da Melgrati e al 92' arriva la doccia gelata: Tomi, su punizione, fa 2-2 e ammutolisce un Moccagatta incredulo. La Cremonese si avvicina così ad una solo lunghezza dalla squadra di Braglia.



ALESSANDRIA-PRATO 2-2



MARCATORI: 26’ Bocalon (A), 55’ Gonzalez (A), 60’ rig. Moncini (P), 92’ Tomi (P).

ALESSANDRIA: Vannucchi, Nava (69’ Celjak), Gozzi, Piccolo, Barlocco, Sestu (72’ Iocolano), Cazzola, Nicco, Marras, Gonzalez, Bocalon (78’ Evacuo). A disp. La Gorga, Manfrin, Mezavilla, Piana, Rosso, Fischnaller, Sosa. All. Braglia.

PRATO: Melgrati, Catacchini, Ghidotti, Martinelli, Tomi, Gargiulo, Checchin (67’ Marini), Piscitella (90’ Beduschi), De Marchi (76’ Strada), Di Molfetta, Moncini. A disp. Layeni, Carcuro, Danese, Malotti, Benucci, Marzorati. All. Monaco.

ARBITRO: Maggioni di Lecco.



: ammoniti Piccolo, Marras (A), Melgrati (P).