Lega Pro girone A, Alessandria-Pontedera 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Alessandria-Pontedera 2-1 giocata oggi, sabato 6 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Moccagatta.



Alessandria illusa e bastonata: i grigi al Moccagatta superano 2-1 il Pontedera ma, a causa della rocambolesca vittoria della Cremonese contro la Racing Roma, dicono definitivamente addio al primo posto. Bocalon al 9' apre le marcature spingendo in rete da pochi passi dopo un'azione convulsa, mentre Calcagni al 40' rimette a posto i conti con una precisa conclusione di prima intenzione su servizio di Videtta. Nel secondo tempo Gonzalez riporta in vantaggio i grigi freddando Citti dopo la percussione di Nicco. Vittoria amara quella della squadra di Pillon, costretta ai playoff e contestata dai propri tifosi.



ALESSANDRIA-PONTEDERA 2-1



MARCATORI: 8’ Bocalon (A), 40' Calcagni (P), 60' Gonzalez (A).

ALESSANDRIA: Vannucchi, Gozzi, Manfrin, Branca, Sosa, Piccolo, Marras, Nicco, Bocalon (62' Evacuo), Gonzales (86' Mezavilla), Iocolano (58' Fischnaller). A disp. La Gorga, Piana, Barlocco, Nava. All. Pillon.

PONTEDERA: Citti, Borri, Germignani, Risaliti, Vettori, Santini, Della Latta (82' Udoh), Corsinelli, Calò (73' Chel), Calcagni, Videtta (66' Di Giovanni). A disp. Anedda, Caponi, Barca, Cavalli, Malih, Benericetti. All. Indiani.

ARBITRO: Ranaldi di Tivoli.



: ammoniti Nicco, Manfrin, Marras (A).