Lega Pro, girone A: Alessandria, polveri bagnate per González

Alessandria stia vivendo un fisiologico calo è sotto gli occhi di tutti: in questo girone di ritorno i grigi hanno già rimediato quattro sconfitte, permettendo alla Cremonese di avvicinarsi pericolosamente. I motivi di questa flessione sono diversi e tra essi spicca sicuramente quello del gol: nelle ultime sei partite, infatti, la capolista ha segnato cinque reti, di cui tre contro il Tuttocuoio.

Lo specchio del momento alessandrino è, senza dubbio, Pablo Andrés González: "El Cartero", infatti, non va a segno da sei match consecutivi. Ad una prima metà di stagione esaltante (13 reti in 15 partite) sta facendo da contraltare una seconda parte in grado di maturare la miseria di tre reti negli ultimi tredici incontri. Insomma, il campionato è agli sgoccioli e per centrare la promozione in Serie B l'Alessandria ha bisogno come il pane dei gol del suo bomber.