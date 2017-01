Lega Pro, girone A: Alessandria, la muraglia difensiva è una garanzia

Avere la miglior difesa, spesso e volentieri, è sinonimo di primato. L'Alessandria è la prova vivente di questa semplice, ma comprovata, teoria: il primo posto nel girone A dei grigi, infatti, è frutto, oltre che di un'elastica organizzazione di gioco e di un reparto offensivo a tratti devastante, soprattutto di una fase difensiva collaudata ed efficace. Il 4-4-2 disegnato da mister Piero Braglia ha infatti permesso alla sua squadra di trovare, in fase di copertura, un solido equilibrio tra i reparti: le soli 15 reti subite in 21 partite, ne sono la certificazione. A condividere la seconda piazza in questa speciale classifica sono Livorno e Lucchese, le quali invece hanno subito cinque reti più rispetto ai piemontesi, ma una in meno rispetto alla Cremonese, che a sua volta ne ha incassate 21. A chiudere il gruppo troviamo, non per caso, Prato e Racing Roma, che hanno visto bucata per ben 39 volte la propria porta.

Ecco la classifica completa dei gol subiti:

1° Alessandria: 15

2° Livorno: 20

3° Lucchese: 20

4° Cremonese: 21

5° Giana Erminio: 22

6° Renate: 22

7° Viterbese: 23

8° Tuttocuoio: 24

9° Pro Piacenza: 24

10° Robur Siena: 24

11° Arezzo: 24

12° Pistoiese: 25

13° Piacenza: 25

14° Olbia: 29

15° Carrarese: 30

16° Como: 31

17° Lupa Roma: 32

18° Pontedera: 34

19° Prato: 39

20° Racing Roma: 39