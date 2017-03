Lega Pro, Alessandria: in Italia solo la Juventus ha numeri migliori in casa

Moccagatta è un fortino inespugnabile: nelle quattordici partite disputate tra le mura amiche l'Alessandria ha ricavato la bellezza di tredici vittorie e un pareggio (1-1 contro la Cremonese). Numeri strepitosi che nessun altro in Lega Pro è riuscito ad eguagliare: nel girone B la Reggiana in casa ha accumulato 33 punti in quindici partite (dieci vittorie, tre pareggi e due sconfitte) mentre nel gruppo C il Foggia, a parità di match, ha raccolto 36 punti (undici vittorie, tre pareggi ed una sconfitta).

Lo stadioè un fortino inespugnabile: nelle quattordici partite disputate tra le mura amiche l'ha ricavato la bellezza di tredici vittorie e un pareggio (1-1 contro la Cremonese). Numeri strepitosi che nessun altro inè riuscito ad eguagliare: nel girone B lain casa ha accumulato 33 punti in quindici partite (dieci vittorie, tre pareggi e due sconfitte) mentre nel gruppo C il, a parità di match, ha raccolto 36 punti (undici vittorie, tre pareggi ed una sconfitta).

Ampliando lo sguardo agli altri due campionati professionistici si nota come solo la Juventus abbia fatto meglio della squadra di Braglia: in Serie B, infatti, Hellas Verona e Benevento tra le mura amiche hanno conquistato 35 punti in sedici partite, frutto dieci vittorie, cinque pareggi e una sconfitta; mentre la Vecchia Signora in Serie A ha fatto bottino pieno conquistando allo Juventus Stadium 45 punti in quindici partite.