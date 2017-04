Lega Pro girone A, Alessandria-Giana Erminio 2-4: tabellino e highlights. Diretta

Alessandria-Giana Erminio 2-4 giocata oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 32a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Moccagatta.



Si chiama Gullit come Ruud e, da ora in poi, lo ricorderanno molto bene ad Alessandria e dintorni. E' Okyere Gullit il grande protagonista del Moccagatta, colui che fa volare la Giana Erminio e che allo stesso tempo affonda clamorosamente la capolista: finisce 4-2 per i biancoazzurri di Albè, i quali firmano un'impresa ai limiti del clamoroso (i grigi non avevano mai perso in casa quest'anno). Per la Giana si tratta della settima vittoria nelle ultime otto giornate, un ruolino di marcia da promozione: eppure sono i padroni di casa a sbloccare l'incontro al 6', quando Bocalon ruba palla in mezzo al campo e va a segnare dopo una bella percussione. Ma la musica cambia al 33', Chiarello riceve palla da Gullit e insacca da pochi passi: nella ripresa, poi, è apoteosi Giana, Gullit si prende la scena e tra il 57' e il 66' firma una doppietta (grave errore del portiere Vannucchi nella prima occasione) poi è Bruno al 78' a calare il poker che gela definitivamente l'impianto alessandrino. Inutile il gol nel finale di Gonzalez: Giana Erminio sempre più salda in zona playoff, mentre l'Alessandria incappa in un passo falso che potrebbe avere conseguenze importanti.



ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO 2-4