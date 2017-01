Lega Pro, Girone A: Alessandria in fuga, gerarchie definite

Giunti all'alba del girone di ritorno, la classifica del girone A di Lega Pro sta cominciando ad assumere una fisionomia ben consolidata: analizzando l'intera graduatoria si denota, infatti, una netta suddivisione della stessa in più "tronchi". Se l'Alessandria viaggia indisturbata al primo posto con sette punti di margine sulla Cremonese, quest'ultima si ritrova in piena bagarre con Livorno ed Arezzo per la seconda piazza. Tra la squadra di Sottili e il Renate quinto in classifica, invece, si è creato un solco di nove punti difficilmente rimarginabile. I nerazzurri, a loro volta, guidano un ampio gruppo che racchiude la bellezza di nove squadre in cinque punti e che, presumibilmente, darà vita ad un'elettrizzante lotta playoff.

Dando un ultimo sguardo alle zone meno nobili della classifica, la bagarre salvezza è ancora in una fase embrionale: le gerarchie, infatti, sono ancora da chiarire, se non per Prato e Racing Roma che per salvarsi dovranno compiere un mezzo miracolo.