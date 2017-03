Lega Pro, girone A: Alessandria e Cremonese, a voi la scena

Alessandria e la Serie B diretta c'è un grosso ostacolo: la Cremonese. La distanza tra le due squadre nelle ultime settimane si è assottigliata a quattro lunghezze; in caso di arrivo a pari punti, inoltre, la spunterebbero i lombardi in virtù del vantaggio negli scontri diretti (1-1 all'andata, 1-0 al ritorno). La squadra di Tesser è reduce da tre successi consecutivi: il successo contro i grigi del 20 febbraio ha dato il là alle successive vittorie su Arezzo ed Olbia. Al contrario, l'Alessandria è in calo: i ragazzi di Braglia nelle ultime sette trasferte hanno racimolato tre pareggi e quattro sconfitte, riuscendo comunque a neutralizzare in casa le "défaillance" palesate fuori dalle mura amiche (al Moccagatta dodici vittorie e un pareggio in tredici partite).



Da qui alla fine il calendario sarà piuttosto morbido per entrambe: l'ostacolo più insidioso per la capolista sarà la Giana Erminio (32a giornata) mentre per le tigri, invece, il Livorno (37a giornata). In più, sia Alessandria che Cremonese disputeranno sei dei dieci match rimanenti in casa. Gli ingredienti per vedere un finale di campionato scintillante ci sono tutti: non resta che accomodarci sul divano e goderci lo spettacolo.