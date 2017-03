Lega Pro, girone A: 29a giornata, la preview

La 29a giornata del girone A di Lega Pro offre ad Alessandria e Cremonese due impegni, sulla carta, tutt'altro che proibitivi: i grigi affrontano al Moccagatta l'Olbia del nuovo tecnico Simone Tiribocchi, mentre la squadra di Tesser ospita allo Zini un Tuttocuoio reduce da due sconfitte consecutive e imbrigliato nella lotta salvezza. Il big match della giornata si materializza ad Arezzo, dove i ragazzi di Sottili sfidano il Livorno in un derby delicatissimo in ottica terzo posto: entrambe le squadre, infatti, sono appaiate a quota 50 punti. Al Città di Arezzo i precedenti contro i labronici sono a favore degli aretini: 13 i successi, 6 i pareggi e solo 2 le sconfitte.



Lo stadio Rocchi fa da cornice allo scontro playoff tra, distanti tre punti una dall'altro. Molto interessante si prospetta il match del Garilli tra, così come quello tra: la truppa dipunta al quarto successo di fila, mentreha bisogno di un risultato positivo per continuare a sperare nella salvezza. Al Lungobisenziodanno vita all'ennesimo derby toscano del girone A, con un unico comun denominatore: vincere per riscattare l'ultimo altalenante periodo.