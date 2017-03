Lega Pro, girone A: 28esima giornata, la preview

La 28esima giornata del girone A di Lega Pro, per la prima volta quest'anno, spalmerà nella giornata di sabato gran parte dei propri match. Dopo aver facilmente superato il Tuttocuoio, l'Alessandria è pronta a curare il proprio mal di trasferta: a Pistoia (esordio per Atzori), i grigi vanno alla ricerca di un successo che lontano dal Moccagatta manca da sei partite. La Cremonese sogna lo sgambetto della Pistoiese e ad Olbia (calcio d'inizio ore 14.30) punta alla terza vittoria di fila. È allo stadio Picchi, però, che si consuma il big match della giornata: Livorno-Robur Siena (calcio d'inizio ore 20.30). Partita da dentro o fuori per il tecnico bianconero Cristiano Scazzola, che in caso di sconfitta rischierebbe grosso.



Arezzo è pronto all'immediato riscatto: dopo aver incassato due ko di fila, gli amaranto di Sottili, per rimanere incollati al gruppo di testa, hanno bisogno di un successo contro la Racing Roma. Esordio complicato per Firicano sulla panchina della Carrarese: al Città di Meda c'è il Renate. Sono due gli scontri playoff da tenere d'occhio: Viterbese-Giana Erminio (ore 14.30) e Lucchese-Como, che chiude il 28esimo turno con l'unico posticipo domenicale delle 14.30.

All'Olindo Galli Lupa Roma e Pontedera (ore 14.30) si giocano una bella porzione di salvezza, mentre a concludere la giornata sono Pro Piacenza-Prato (ore 16.30) e Tuttocuoio-Piacenza (ore 16.30).