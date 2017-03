Lega Pro: Maceratese, ancora problemi con i pagamenti

I problemi avuti dalla Maceratese nel pagamento degli stipendi non sono ancora stati risolti e allora l’Associazione Italiana Calciatori ha deciso di “scendere in campo” in prima persona. Il presidente AIC Damiano Tommasi e il vicepresidente Umberto Calcagno hanno fatto visita ai giocatori del per capire insieme a loro come si sta evolvendo la vicenda dopo il cambio di proprietà del club: gli stipendi non arrivano da ottobre e sembra che anche le scadenze future siano in forte dubbio.

Queste lerilasciate da Damiano Tommasi al termine dell’incontro: “E’ stata un occasione di confronto per capire meglio lo stato delle cose e soprattutto con quali risorse la nuova proprietà interverrà da qui alla fine del campionato. La volontà è naturalmente quella di arrivare al termine della stagione anche se, a questo punto dell’anno, non vorremmo mai trovarci a dover affrontare circostanze di questo tipo. Ci terremo in costante contatto con i calciatori monitorando l’evolversi della situazione”.