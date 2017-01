Lega Pro: a Firenze semifinali e finale playoff

Grossa novità in Lega Pro: per la prima volta, infatti, le semifinali e le finali dei playoff (inizio 8 giugno, fine 18 giugno) si terranno in un'unica sede. Lo ha comunicato il presidente Gabriele Gravina nel direttivo di lunedì 23 gennaio: "I playoff si terranno in un’unica città, che diventerà sede permanente - si legge nella nota ufficiale - sarà Firenze, il teatro delle gare dei play. Città dove ha sede la Lega, che nasce con Artemio Franchi, e che riflette la tradizione del nostro campionato, che è quello della storia dei Comuni d’Italia".





Una svolta per certi versi, ma non è l'unica novità di rilievo: anche ladel campionatoavrà un unico palcoscenico, ovvero