Lega Pro: confronto sul lavoro delle commissioni

Lega Pro si proietta verso il futuro: in occasione delle Final Four di Firenze, il presidente Gabriele Gravina ha organizzato degli incontri per confrontarsi sulle tematiche più scottanti del calcio di terza serie. Diversi gli argomenti toccati: dalla riforma dei campionati all'innovazione legata alle strutture e agli stadi, per passare all'illustrazione di lavori sulle regole, il rating e la sostenibilità economico-finanziaria. Ampio spazio è stato dato alla formazione nel calcio delle figure che operano all'interno dei club e nei settori giovanili. Sono state anche illustrate diverse iniziative sociali, promosse con la nascita del IV torneo "#iovogliogiocarea calcio...in Lega Pro" e con l'ideazione di alcuni progetti legali al settore giovanile e alla dispersione scolastica.

Lasi proietta verso il futuro: in occasione delledi, il presidenteha organizzato degli incontri per confrontarsi sulledel calcio di terza serie. Diversi gli argomenti toccati: dallaall'innovazione legata alle strutture e agli, per passare all'illustrazione di lavori sulle regole, il rating e la sostenibilità economico-finanziaria. Ampio spazio è stato dato alla formazione nel calcio delle figure che operano all'interno dei club e nei settori giovanili. Sono state anche illustrate diverse, promosse con la nascita del IV torneo "#iovogliogiocarea calcio...in Lega Pro" e con l'ideazione di alcuni progetti legali al settore giovanile e alla

Gabriele Gravina si è espresso così circa questo incontro: "Le fasi finali dei play off a Firenze offrono anche la possibilità di un confronto. In particolare, la Lega Pro si concentra sul sistema calcio e lo fa su più temi, su elementi che rappresentano elementi di sviluppo". "Il primo step - prosegue Gravina - è stata la creazione di commissioni con varie professionalità e competenze per dare vita a progetti concreti".