Prime modifiche per quanto riguarda la 34esima giornata di Lega Pro, in programma sabato 8 e lunedì 10 aprile. Nel girone A (sabato 8) Pontedera-Livorno inizierà alle 18.30 anziché alle 16.30 mentre nel girone C (domenica 9) la sfida tra Vibonese e Catania scatterà alle 14.30 anziché alle 18.30.





Quasi sicuramente non saranno le uniche variazioni rispetto alla programmazione originaria.