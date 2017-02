Lega Pro, calendario: le variazioni della 27a giornata

Cambia il programma della ventisettesima giornata di Lega Pro: al momento sono nove le partite che si disputeranno in un altro orario rispetto a quello stabilito in origine. Nel girone A (domenica 26 febbraio) Alessandria-Tuttocuoio inizierà alle 16.30 anziché alle 20.30, Lupa Roma-Lucchese si giocherà alle 14.30 anziché alle 16.30 così come Piacenza-Pistoiese (14.30 anziché 20.30). Robur Siena-Racing Roma, invece, è stata anticipata a sabato 25 alle 14.30.



Nel gruppo B (domenica 26) FeralpiSalò e Parma scenderanno in campo alle 16.30 anziché alle 18.30, mentre Fano-Reggiana e Forlì-Gubbio sono state anticipate a sabato 25 (entrambe alle 14.30).





Nel(sabato 25),si giocherà alle 14.30 anziché alle 18.30, infineè stata posticipata a domenica 26 (fischio di inizio alle 14.30).