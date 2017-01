Lega Pro, calendario: le variazioni della 24a giornata

Cambia il programma della 24a giornata di Lega Pro: per il momento sono sette gli incontri che subiscono una variazione. Nel(domenica 5 febbraio)si giocherà alle 14.30 anziché alle 20.30,si disputerà alle 16.30 anziché alle 20.30 mentreinizierà alle 14.30 anziché alle 20.30.Nel(domenica 5)è stata anticipata alle 12.30 per motivi di ordine pubblico (18.30 la programmazione originaria),scatterà alle 14.30 anziché alle 18.30 mentrescenderanno in campo con un giorno di anticipo (sabato 4 alle 16.30). Per concludere, nel(sabato 4) comincerà alle 14.30 anziché alle 18.30.