Lega Pro, calendario: le variazioni della 22a giornata

Anno nuovo, vecchie abitudini: la Lega Pro riprenderà sabato 21 e domenica 22 gennaio e il menu è sempre lo stesso, ovvero le modifiche alla programmazione originaria. I cambi di orario sono ben sei: domenica 22 Alessandria-Lucchese inizierà alle 14.30 anziché alle 20.30, Como-Giana Erminio scatterà alle 18.30 anziché alle 20.30 mentre Piacenza-Renate si giocherà alle 14.30 anziché alle 20.30.



Nel girone B FeralpiSalò-Sudtirol, schedulata in origine per domenica 22, si disputerà sabato 21 alle 16.30, stessa cosa per Mantova-Sambenedettese (ma le squadre scenderanno in campo alle 14.30). Un cambio, infine, anche nel girone C: Cosenza-Matera (sabato 21) giocheranno alle 14.30 anziché alle 18.30.





Passando al weekend successivo, ildisu RaiSport (ore 20.45) saràe non Venezia-Parma, che dunque si disputerà domenica 29 alle 14.30.