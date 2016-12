Lega Pro, calendario: le variazioni della 19a e della 20a giornata

In Lega Pro il valzer degli spostamenti è ormai un classico: ci sono diversi cambi per quanto concerne la 19a giornata, Lupa Roma-Carrarese (programmata in origine per domenica 18 dicembre) si disputerà sabato 17 alle ore 14.30 mentre la sfida tra Prato e Piacenza (domenica 18) inizierà alle 14.30 invece che alle 20.30. Modena-Gubbio scenderanno in campo sabato 17 alle 14.30. Matera-Melfi giocheranno alle 16.30 anziché alle 18.30





Anche lasubisce i primi ritocchi: nel girone A il match tra(venerdì 23 dicembre) inizierà alle 14,30 anziché alle 20,30 (stessa cosa per) mentre la sfida tra(giovedì 22 dicembre) comincerà alle 14,30, anziché alle 16,30.(gruppo A) giocheranno venerdì 23 alle 14.30 (anziché alle 16.30), mentrescenderanno in campo alle 16.30 anziché alle 18.30.