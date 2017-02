Lega Pro, calendario: orari e date della 30a giornata

La 30a giornata di Lega Pro, undicesimo turno del girone di ritorno, è in programma da sabato 18 a lunedì 20 marzo. Nel gruppo A l'Alessandria affronta in trasferta la Robur Siena, mentre Arezzo e Cremonese sfidano rispettivamente Renate e Pistoiese. Nel girone B è grande monday night, con il posticipo tra Bassano Virtus e Venezia: impegno abbordabile per il Parma, opposto al Fano. Passando al C, è il giorno della supersfida tra Foggia e Lecce, derby pugliese con vista sulla Serie B: interessante anche Cosenza-Juve Stabia.



Il programma completo della 30esima giornata:



GIRONE A



Sabato 18 marzo



ore 14.30: Olbia-Como

ore 14.30: Piacenza-Carrarese

ore 14.30: Racing Roma-Giana Erminio

ore 14.30: Renate-Arezzo

ore 16.30: Livorno-Viterbese

ore 16.30: Lucchese-Pro Piacenza

ore 16.30: Lupa Roma-Prato

ore 16.30: Pistoiese-Cremonese

ore 20.30: Robur Siena-Alessandria

ore 20.30: Tuttocuoio-Pontedera



GIRONE B



Domenica 19 marzo



ore 16.30: Ancona-Pordenone

ore 16.30: FeralpiSalò-Sambenedettese

ore 16.30: Lumezzane-Maceratese

ore 16.30: Modena-Padova

ore 16.30: Parma-Fano

ore 20.30: Reggiana-Mantova

ore 20.30: Santarcangelo-Forlì

ore 20.30: Sudtirol-Albinoleffe

ore 20.30: Teramo-Gubbio



Lunedì 20 marzo



ore 20.45: Bassano Virtus-Venezia



GIRONE C



Domenica 19 marzo



ore 14.30: Akragas-Matera

ore 14.30: Cosenza-Juve Stabia

ore 14.30: Foggia-Lecce

ore 14.30: Messina-Taranto

ore 14.30: Virtus Francavilla-Melfi

ore 18.30: Catanzaro-Monopoli

ore 18.30: Fidelis Andria-Siracusa

ore 18.30: Unicusano Fondi-Casertana

ore 18.30: Paganese-Catania



ore 18.30: Reggina-Vibonese