Lega Pro, Giudice Sportivo: Alessandria e Reggiana, multe pesanti

Pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla 38a giornata di campionato. Alessandria, domenica nera: oltre alla beffa clamorosa per il secondo posto in campionato, la società dovrà anche pagare una multa di 5.000 euro "perché propri sostenitori, dopo aver introdotto all'interno dell'impianto sportivo numerosi fumogeni e bengala, li accendevano e li lanciavano sul terreno di gioco costringendo l'arbitro, in tre distinte occasioni, a sospendere la gara per permetterne la rimozione; i medesimi facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze; prima dell'inizio della gara uno sparuto gruppo di sostenitori rivolgeva ai calciatori della propria squadra, in campo per il riscaldamento, reiterati insulti e minacce. Conto salato anche per la Reggiana (4.000 euro), "perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano alcuni fumogeni che venivano lanciati sul terreno di gioco e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, il tutto senza conseguenze; i medesimi danneggiavano alcune strutture del settore dello stadio a loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto)".



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 38a giornata dei gironi A, B e C:



ALLENATORI



Due giornate di squalifica

Federico Giunti (Maceratese), Andrea Sottil (Virtus Francavilla)



CALCIATORI



Tre giornate di squalifica

Riccardo Carlini (Santarcangelo), Salvatore Burrai (Pordenone)



Due giornate di squalifica

Pietro Cianci (Fidelis Andria), Paolo Valagussa (Gubbio), Gaetano Iannini (Matera)



Una giornata di squalifica

Daniele Galloppa (Carrarese), Luca Baldassin, Marco Sfanò (Lupa Roma), Simone Ricucci, Mattia Bei (Monopoli), Minel Sabotic (Reggiana), Leonardo Galli (Venezia), Pasquale Turi (Virtus Francavilla), Davide Lodesani (Melfi), Gianluca Barba (Pro Piacenza), Davide Moi (Vibonese), Manuel Marras, Gianluca Nicco (Alessandria), Nicola Bizzotto (Bassano), Giuseppe Carriero (Casertana), Cristian Riggio (Akragas), Ferdinando Mastroianni (Albinoleffe), Riccardo Fissore (Pistoiese), Gaetano Ungaro (Racing Roma), Claudio Sciannamè (Siracusa)



AMMENDE A SOCIETA'



Alessandria: 5.000 euro

Reggiana: 4.000 euro

Maceratese: 2.000 euro

Albinoleffe: 1.500 euro

Como: 1.000 euro



Akragas, Lecce, Melfi, Pistoiese: 500 euro