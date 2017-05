Lega Pro, Giudice Sportivo: stangata per De Patre

Pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla 37a giornata del campionato di Lega Pro. Tre turni di squalifica per Tiziano De Patre: l'allenatore dell'Ancona paga l'espulsione rimediata contro la Sambenedettese per il compotamento reiteramente offensivo tenuto nei confronti della terna arbitrale. Regular season terminata anche per Luca Palmiero dell'Akragas, reo di aver volontariamente colpito con una manata al volto un avversario: per lui due turni di stop. Pesante sanzione di 2500€ per l'Ancona poiché i "propri sostenitori durante la gara lanciavano nel recinto di gioco alcune bottigliette d'acqua nonché numerosi fumogeni (indebitamente introdotti ed accesi) e seggiolini in plastica; tale comportamento costringeva l'arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti".



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 37a giornata dei gironi A, B e C:



ALLENATORI



Tre giornate di squalifica

Tiziano De Patre (Ancona)



GIOCATORI



Due giornate di squalifica

Luca Palmiero (Akragas)



Una giornata di squalifica

Stefano Del Sante (Ancona), Leonardo Candellone (Gubbio), Fabio Oggiano (Lumezzane), Gianmarco Gabbianelli (Fano), Mirko Drudi (Lecce), Andrea Bondioli (Maceratese), Riccardo Cazzola (Alessandria), Elvis Kabashi (Pontedera), Michele De Agostini (Pordenone), Mirko Miceli (Viterbese), Vedran Celjak (Alessandria), Matteo Gentili (Carrarese), Juan Manuel Ramos (Casertana), Tino Parisi (Catania), Manuel Sarao (Catanzaro), Lorenzo Polvani (Pontedera), Emanuele D'Anna (Cosenza), Giovanni Di Lorenzo (Matera), Giusto Priola (Pistoiese), Rachid Arma (Pordenone).