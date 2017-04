Lega Pro, Giudice Sportivo: multa Vibonese, quattro turni per Damonte

Pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla 36a giornata di campionato: 3.000 euro di multa alla Vibonese, "per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, venivano rallentate le operazione di restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle; inoltre, in due occasioni, veniva lanciato in campo un pallone a gioco in svolgimento, costringendo l’arbitro ad interrompere il gioco". Fermato per quattro turno Loris Damonte (Sambenedettese). "per aver colpito con una gomitata al volto un avversario; inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi rivolgeva all’arbitro una frase offensiva".



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 36a giornata dei gironi A, B e C:



ALLENATORI



Tre giornate di squalifica

Luca Sanderra (Sambenedettese, vice)



CALCIATORI



Quattro giornate di squalifica

Loris Damonte (Sambenedettese)



Tre giornate di squalifica

Matteo Patti (Catanzaro)



Due giornate di squalifica

Nicholas Bensaja (Catanzaro), Antonio Calabrese (Racing Roma), Massimiliano Carlini (Reggiana), Alessandro Sabatino (Sambenedettese)



Una giornata di squalifica (in aggiornamento, i provvedimenti relativi alle squalifiche per somma di ammonizioni verranno resi noti in un secondo momento)

Michael Fabbro (Bassano Virtus), Matteo Ricci (Olbia), Matteo Piccinni (Gubbio), Francesco Marano (Melfi)



AMMENDE A SOCIETA'



Vibonese: 3.000 euro

Alessandria, Lecce, Mantova: 1.500 euro

Forlì, Gubbio: 1.000 euro

Akragas, Catanzaro, Cosenza: 500 euro



Taranto: 300 euro.