Lega Pro, Giudice Sportivo: due turni a Franzini e Diana

Pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla 34a giornata di campionato. Multa pesantissima per il Lecce, ben 5.000 euro "perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco; i medesimi facevano esplodere alcuni petardi, in parte nel proprio settore, in parte nel recinto di gioco, il tutto senza conseguenze (plurirecidiva)". Due giornate di squalifica per gli allenatori Aimo Diana (Melfi) e Arnaldo Franzini (Piacenza), così come per il calciatore dell'Unicusano Fondi Tommaso Squillace.



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 34a giornata dei gironi A, B e C:



ALLENATORI



Due giornate di squalifica

Aimo Diana (Melfi), Arnaldo Franzini (Piacenza)



Una giornata di squalifica

Andrea Sottil (Siracusa)



CALCIATORI



Due giornate di squalifica

Tommaso Squillace (Unicusano Fondi)



Una giornata di squalifica

Giovanni Abate (Virtus Francavilla), Dario D'Ambrosio (Robur Siena), Martino Borghese (Livorno), Davide Balestrero (Monopoli), Victor De Lucia (Catanzaro), Gianluigi Bianco (Pro Piacenza), Danilo Cucinotti, Antonio Porcino (Reggina), Andrea Signorini (Unicusano Fondi), Luca Palmiero (Akragas), Emanuele Bardelloni, Stefano Capellupo (Forlì), Andrea De Vito (Messina), Giordano Fioretti (Fano), Giuseppe De Feudis, Fabio Foglia (Arezzo), Francesco Giorno, Luca Orlando (Casertana), Mirko Esposito (Catanzaro), Francesco Corsinelli (Pontedera), Antonio Croce (Fidelis Andria), Mattia Liviero, Kelvin Matute (Juve Stabia), Matteo Cavagna (Lupa Roma), Diego Allegretti (Maceratese), Nicola Valente (Siracusa)



AMMENDE A SOCIETA'



Lecce: 5.000 euro

Foggia, Unicusano Fondi, Reggina: 1.500 euro

Forlì: 1.000 euro

Catanzaro, Lecce: 1000



Melfi: 500 euro