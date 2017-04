Lega Pro, Giudice Sportivo: Di Michele, solo una diffida

Pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla 33a giornata di campionato. Solo una diffida per il mister della Lupa Roma David Di Michele (espulso durante la gara con il Renate), Gaetano Ungaro (Racing Roma) e Olger Merkaj (Tuttocuoio) salteranno due giornate rispettivamente "per aver colpito con un pugno alla schiena un avversario" e "per aver colpito più volte con dei calci un avversario al termine della gara". Giovedì 6 aprile usciranno i provvedimenti relativi ai gironi B e C.



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 33a giornata dei gironi A, B e C (in aggiornamento):



CALCIATORI



Due giornate di squalifica

Gaetano Ungaro (Racing Roma), Olger Merkaj (Tuttocuoio)



Una giornata di squalifica



Alessandro Videtta (Pontedera), Marco Piredda (Olbia), Jonatan Aspas (Pro Piacenza), Giovanni La Camera (Lupa Roma), Alessandro Marotta (Robur Siena), Simone Branca (Alessandria), Iacopo Fanucchi (Lucchese), Francesco Colombini (Pistoiese)