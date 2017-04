Lega Pro, Giudice Sportivo: Casertana, tre turni a Rajcic

Pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla 32a giornata di campionato. Tre giornate di squalifica per Ivan Rajcic (Casertana), "per aver colpito a gioco fermo con una gomitata al volto un avversario causandogli fuoriuscita di sangue": un turno di stop per il mister dell'Ancona Tiziano De Patre, mentre il Teramo dovrà pagare 3.000 euro di multa " perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco costringendo l'arbitro, in entrambe le occasioni, ad una breve sospensione della gara per la loro rimozione; i medesimi facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze, e lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia piene di acqua, senza conseguenze".



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 32a giornata dei gironi A, B e C:



ALLENATORI



Una giornata di squalifica

Tiziano De Patre (Ancona)



CALCIATORI



Tre giornate di squalifica

Ivan Rajcic (Casertana)



Due giornate di squalifica

Giovanni Tomi (Prato), Paolo Capodaglio (Juve Stabia), Michele Emmausso (Taranto)



Una giornata di squalifica

Manuel Mancini (Messina), Gabriele Franchino (Vibonese), Alexandre Geijo (Venezia), Andrea Romano (Reggina), Filippo Scardina, Roberto Pirrello (Siracusa), Minel Sabotic (Reggiana), Emanuele Cicerelli (Paganese), Silvano Raggio Garibaldi, Enzo Di Santantonio (Mantova), Marco Maini (Lucchese), Luca Martinelli (Foggia), Federico Annoni (Fidelis Andria), Fabio Scarsella (Cremonese), Giacomo Risaliti, Andrea Gemignani, Simone Della Latta (Pontedera), Luca Berardocco (Padova), Alessandro Bellemo (Fano), Adriano Mezavilla (Alessandria), Pasquale Esposito (Monopoli), Michele Franco (Livorno), Daniel Agyei (Ancona), Angelo Di Stasio (Robur Siena)



AMMENDE A SOCIETA'



Teramo: 3.000 euro

Alessandria: 2.000 euro

Sambenedettese: 1.000 euro

Casertana: 750 euro



Pistoiese: 500 euro