Lega Pro, Giudice Sportivo: due giornate a Di Michele

Pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi alla 29a giornata di campionato. Due giornate di squalifica per il tecnico della Lupa Roma David Di Michele, "per reiterato comportamento irriguardoso nei confronti dell'assistente arbitrale e dell'arbitro durante la gara": stessa punizione per i calciatori Ramzi Aya (Fidelis Andria), Francesco Gelli (Tuttocuoio) e Samuele Romeo (Melfi). 2.500 euro di multa per il Lecce: supplemento di indagini, infine, per Melfi-Catanzaro, in ordine agli incidenti provocati dai sostenitori della società calabrese al termine della gara nell’area parcheggio dell’impianto sportivo.



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 29a giornata dei gironi A, B e C:



ALLENATORI



Due giornate di squalifica

David Di Michele (Lupa Roma)



CALCIATORI



Due giornate di squalifica

Ramzi Aya (Fidelis Andria), Francesco Gelli (Tuttocuoio), Samuele Romeo (Melfi)



Una giornata di squalifica

Daniele Liotti (FeralpiSalò), Gianluca Musacci (Messina), Filippo Lorenzini (Casertana), Danilo Quaranta (Olbia), Sergio Contessa (Reggiana), Pietro Cianci (Fidelis Andria), Daniele Giorico (Modena), Sergio Neuton (Pistoiese), Fabio Gavazzi (Albinoleffe), Domenico Germinale (Fano), Sergio Sabatino (Arezzo), Michael Fabbro (Bassano Virtus), Andrea Mazzarani (Catania), Kenneth Van Ransbeeck (Catanzaro), Diego Conson (Forlì), Alessandro Albertini (Virtus Francavilla), Daniele Ferretti (Gubbio), Matteo Nolè (Lucchese), Alessio Di Massimo (Sambenedettese), Maurizio Domizzi (Venezia), Luigi Silvestri, Luigi Viola (Vibonese)



AMMENDE A SOCIETA'



Lecce: 2.500 euro

Cremonese, Foggia, Juve Stabia: 1.000 euro



Catania, Virtus Francavilla, Taranto: 500 euro