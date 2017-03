Lega Pro, Giudice Sportivo: Parma, multa e squalifiche

Tanto lavoro per il Giudice Sportivo di Lega Pro, la 28esima giornata di campionato ha lasciato in eredità diverse sanzioni disciplinari. Multa pesantissima per il Parma, ben 5.000 euro da pagare: durante il posticipo contro il Forlì “propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze; inoltre persona non identificata, ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi, al termine della gara, e avvicinatasi minacciosamente e con veemenza all'arbitro gli rivolgeva reiterate frasi offensive cercando il contatto fisico, a stento trattenuta da altre persone presenti”. Due giornate di squalifica anche per mister Roberto D’Aversa, “per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara”: fermato per un turno anche il tecnico della Paganese Gianluca Grassadonia.

Tra i calciatori, spiccano le quattro giornate di squalifica comminate a Andrea Cossu (Olbia), “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive”. Sanzionato anche Emanuele Calaiò (Parma), che guarderà dalla tribuna le prossime due partite “per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara”.

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 28a giornata dei gironi A, B e C:

ALLENATORI

Due giornate di squalifica

Roberto D’Aversa (Parma)

Una giornata di squalifica

Gianluca Grassadonia (Paganese)

CALCIATORI

Quattro giornate di squalifica

Andrea Cossu (Olbia)

Due giornate di squalifica

Giuseppe Torromino (Lecce), Abel Gigli (Lupa Roma), Emanuele Calaiò (Parma)

Una giornata di squalifica

Martino Borghese (Livorno), Luca Iotti (Olbia), Andrea Tiritiello (Tuttocuoio), Leandro Vitiello, Enrico Zampa (Ancona), Danilo Alessandro (Virtus Francavilla), Santiago Morero (Juve Stabia), Andrea Signorini, Raffaele De Martino, Elio Calderini (Unicusano Fondi), Bruno Pezzella (Akragas), Francesco Bini (Pro Piacenza), Matias Cuffa (Viterbese), Walter Zullo (Fano), Marco Cristini (Carrarese), Pasquale Rainone (Casertana), Roberto Sabato (Catanzaro), Simone Della Latta, Federico Vettori (Pontedera), Tommaso D’Orazio (Cosenza), Antonio Vacca (Foggia), Isnik Alimi (Forlì), Alessandro Bassoli (Sudtirol), Nicola Malaccari, Armando Perna (Maceratese), Francesco Salandria (Matera), Andrea Selvaggio (Racing Roma), Dennis Iapichino (Robur Siena), Lorenzo Paramatti (Santarcangelo), Elio De Silvestro (Siracusa), Fabrizio Lo Sicco (Taranto), Nebil Caidi (Teramo), Marco Modolo (Venezia), Francesco Favasuli (Vibonese)

AMMENDE A SOCIETA'

Parma: 5.000 euro

Ancona: 2.500 euro

Lecce: 2.000 euro

Piacenza: 1.500 euro

Catania, Pistoiese, Prato, Reggina: 1.000 euro

Arezzo, Lupa Roma: 500 euro