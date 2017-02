Lega Pro, Giudice Sportivo: Matera, cinque turni ad Armellino

Tredici società multate, due allenatori squalificati e pioggia di sanzioni per i calciatori: giorni movimentati per il Giudice Sportivo di Lega Pro, la 26giornata lascia in eredità tanti provvedimenti disciplinari. Ben cinque giornate di squalifica per Marco Armellino (Matera), che durante il match di Foggia è stato espulso per doppio giallo e poi ha “appoggiato le mani sul petto dell’arbitro rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose”: fermati per tre turni Andrea Saraniti (Vibonese) e Pasquale Pane (Akragas). Squalificati i mister di Como e Fano, Fabio Gallo (due turni) e Agatino Cuttone (una giornata), mentre il Foggia dovrà pagare 3.000 euro di multa a causa dei propri tifosi, che durante la partita hanno gettato in campo diversi oggetti (tra cui un rotolino di carta per calcolatrice).

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 26a giornata dei gironi A, B e C:

ALLENATORI



Due giornate di squalifica

Fabio Gallo (Como)

Una giornata di squalifica e ammenda di 1.000 euro

Agatino Cuttone (Fano)

CALCIATORI

Cinque giornate di squalifica

Marco Armellino (Matera)

Tre giornate di squalifica

Pasquale Pane (Akragas), Andrea Saraniti (Vibonese)

Due giornate di squalifica

Andrea Torta (Fano), Stefano Antezza (Como), Luca Checchin (Prato), Reginaldo (Paganese)

Una giornata di squalifica

Gianluca Nicco (Alessandria), Nicola Bizzotto (Bassano Virtus), Giovanni Fietta, Matteo Pessina (Como), Antonio Letizia, Angelo Corsi (Cosenza), Daniele Paponi (Juve Stabia), Alessandro Castellana (Piacenza), Fernando Spinelli (Siracusa), Manuel Daffara (Ancona), Mattia Corradi (Arezzo), Ivan Marconi (Cremonese), Marco Croce, Sedrick Kalombo (Gubbio), Andrea Luci (Livorno), Alessandro Celli (Lupa Roma), Abou Diop (Modena), Dimitrios Sounas (Monopoli), Yves Baraye (Parma), Emmanuel Gyasi (Pistoiese), Giovanni Tomi (Prato), Luca Berardocco (Sambenedettese), Francesco Pambianchi (Taranto), Simone Sales (Teramo), Claudio Coralli (Reggina), Marcello Falzerano (Venezia)

AMMENDE A SOCIETA'

Como, Foggia, Parma, Robur Siena: 3.000 euro

Fano, Catania, Catanzaro, Reggiana, Reggina: 1.500 euro

Padova, Maceratese, Piacenza: 1.000 euro

Alessandria: 750 euro