Lega Pro, Giudice Sportivo: Lecce, multa di 4.000 euro

Nessuna decisione importante del Giudice Sportivo di Lega Pro, la 25a giornata è movimentata per i tanti esoneri ma non per le sanzioni clamorose. Multa di 4.000 euro per il Lecce e di 3.000 euro per il Matera: una giornata di stop per il tecnico della Viterbese Dino Pagliari, mentre l’unico calciatore fermato per due turni è Gianmaria Rossi (Bassano Virtus).

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 25a giornata dei gironi A, B e C:

ALLENATORI



Una giornata di squalifica

Dino Pagliari (Viterbese)

CALCIATORI

Due giornate di squalifica

Gianmaria Rossi (Bassano Virtus)

Una giornata di squalifica

Luca Bruno, Luigi Palumbo (Messina), Davide Mazzocco (Padova), Simone De Marco, Mario Finizio (Casertana), Dario Bergamelli (Catania), Matteo Patti (Catanzaro), Marco Piccinni (Fidelis Andria), Giuseppe Abruzzese, Mbala Nzola (Virtus Francavilla), Mirko Drudi (Lecce), Mirko Bruccini, Nicola Mingazzini (Lucchese), Mohamed Fofana, Abel Gigli (Lupa Roma), Alessio Esposito (Melfi), Dario D’Ambrosio (Robur Siena), Marco Pezzotti (Sambenedettese), Francesco Lisi (Juve Stabia), Marco Briganti (Como), Lino Marzorati (Prato), Claudio Santini (Pontedera), Mattia Placido (Pistoiese), Luigi Viola (Vibonese)

AMMENDE A SOCIETA'

Lecce: 4.000 euro

Matera: 3.000 euro

Sambenedettese: 2.500 euro

Catania, Teramo: 2.000 euro

Juve Stabia: 1.500 euro

Como, Santarcangelo: 1.000 euro

Cremonese, Modena: 500 euro