Lega Pro, Giudice Sportivo: Teramo, multa di 3.000 euro

Nessuna decisione importante del Giudice Sportivo di Lega Pro, la 24a giornata di campionato non lascia in eredità sanzioni clamorose. Multa di 3.000 euro per il Teramo, “perché propri sostenitori introducevano e accendevano alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco nell'area di porta del portiere della squadra avversaria, senza conseguenze; tale evento costringeva l'arbitro ad una breve sospensione della gara onde permetterne la rimozione, e perché propri sostenitori durante la gara rivolgevano ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive e minacciose indirizzando verso lo stesso alcuni sputi, senza colpire”. Due giornate di stop per il tecnico del Fano Agatino Cuttone.

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 24a giornata dei gironi A, B e C:

ALLENATORI



Due giornate di squalifica

Agatino Cuttone (Fano)

Una giornata di squalifica

Giuliano Giannichedda (Racing Roma)

CALCIATORI

Due giornate di squalifica

Giuseppe Madonia (Messina), Manuel Sarao (Catanzaro), Andrea Bianchimano (Reggina)

Una giornata di squalifica

Raffaele Alcibiade, Marco Firenze, Manolo Pestrin (Paganese), Mirko Stefani (Pordenone), Francesco Giorno (Casertana), Francis Obeng, Gianluca De Angelis (Melfi), Andrea Settembrini (FeralpiSalò), Genny Russo (Akragas), Nicola Dell’Amico (Carrarese), Alex Pinardi (Giana Erminio), Francesco Mazzarani (Lupa Roma), Marco Picascia (Tuttocuoio), Davide Guglielmotti (Pistoiese)

AMMENDE A SOCIETA'

Teramo: 3.000 euro

Siracusa: 2.500 euro

Casertana, Foggia, Vibonese: 1.500 euro

Lecce: 1.000 euro