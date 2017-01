Lega Pro, Giudice Sportivo: cori razzisti, stangata per il Tuttocuoio

Tuttocuoio, che multa! Il piccolo club nero verde dovrà tirare fuori ben 5.000 euro: il Giudice Sportivo ha preso questa decisione “perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria” (il fattaccio è avvenuto durante Tuttocuoio-Lupa Roma, terminata 0-0). Due giornate di squalifica per gli allenatori Oscar Brevi (Padova) e Giancarlo Favarin (Fidelis Andria), espulsi durante le gare contro Forlì e Catanzaro: tra i calciatori, tre turni di stop per Marco Piredda (Olbia) “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (sanzione aggravata perché calciatore in panchina, in quanto sostituito)

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 22a giornata dei gironi A, B e C:

ALLENATORI

Due giornate di squalifica

Oscar Brevi (Padova), Giancarlo Favarin (Fidelis Andria)

CALCIATORI

Tre giornate di squalifica

Marco Piredda (Olbia)

Due giornate di squalifica

Mohamed Fofana (Lupa Roma)

Una giornata di squalifica

Giordano Fioretti, Valerio Zigrossi (Fano), Luca Ricci (Ancona), David Milinkovic (Messina), Antonio Sepe, Matteo Zanini (Akragas), Marco Briganti (Como), Ivan Rajcic (Casertana), Michael Cia (Sudtirol), Andrea Montesano (Giana Erminio), Antonio Giosa (Lecce), Martino Borghese (Livorno), Ciro Capuano (Lucchese), Gaetano Caridi (Mantova), Davide Balestrero (Monopoli), Luca Matteassi (Piacenza), Andrea Malgrati (Renate), Luca Lulli (Sambenedettese), Daniele Dalla Bona (Santarcangelo), Jevrem Kosnic (Reggina)

AMMENDE A SOCIETA'

Tuttocuoio: 5.000 euro

Robur Siena: 2.500 euro

Mantova, Pistoiese: 1.500 euro

Carrarese, Reggina: 1.000 euro

Arezzo, Lucchese: 500 euro