Lega Pro 2016-17, ritorno ottavi playoff: risultati, marcatori e cronaca

Ecco il quadro del secondo turno dei playoff:



Ritorno



Mercoledì 24 maggio



Albinoleffe-Lucchese 0-0

Uno 0-0 che ha il sapore del successo: la Lucchese festeggia la qualificazione ai quarti di finale. All'Atleti Azzurri d'Italia l'Albinoleffe cede alla diligenza tattica dei rossoneri, che bloccano la manovra dei padroni di casa e, appena possono, pungono in contropiede con grande rapidità. I lombardi creano diverse palle da rete, tra cui spicca la traversa di Loviso su punizione, ma la squadra di Lopez regge e a fine partita festeggia: le Final Eight sono realtà.



Alessandria-Casertana 3-1

L'Alessandria torna a respirare: i grigi al Moccagatta battono 3-1 la Casertana e conquistano il pass per le Final Eight. Inizio di partita piuttosto compassato, scosso dal vantaggio rossoblù siglato al 27' da Ciotola che spizza un tiro sporco di Corado e manda in estasi i tifosi accorsi allo stadio. Nemmeno il tempo di esultare che, solo due minuti più tardi, Gozzi risolve una mischia scaturita dal corner di Gonzalez e ristabilisce la parità. Allo scadere del primo tempo i piemontesi firmano anche il sorpasso con Cazzola (stacco imperioso di testa su calcio d'angolo). Nella ripresa la formazione di Pillon amministra e affonda definitivamente i marchigiani al 62': Marras imbecca in area Bocalon, che di testa supera Ginestra e sigla l'ultima rete del match.



Juve Stabia-Reggiana 0-0

La Reggiana vola ai quarti di finale dei playoff di Lega Pro: al Menti la Juve Stabia non ribalta il risultato dell'andata fermandosi sullo 0-0. Nella prima frazione le vespe dominano e al 30' vedono annullarsi una rete: Marotta pesca Ripa in mezzo che di testa batte Narduzzo in uscita, sul quale secondo il direttore di gara è stato commesso un fallo. Nella ripresa la squadra di Carboni non demorde, attacca a spron battuto, ma senza successo, dicendo addio al sogno promozione.



Lecce-Sambenedettese 0-0

Lecce, obiettivo raggiunto: i salentini al Via del Mare pareggiano 0-0 contro la Sambenedettese e conquistano il pass per i quarti di finale dei playoff. Primo tempo scoppiettante: le squadre non si risparmiano e creano diverse palle gol, su tutte la traversa di Vallocchia. Nella ripresa l'iniziativa degli ospiti cala, mentre la squadra di Rizzo spreca una miriade di palle gol: i pugliesi festeggiano e si propongono per questa fase finale come una delle principali candidate alla promozione in Serie B.



Livorno-Virtus Francavilla 0-0

Massimo risultato con il minimo sforzo: il Livorno pareggia nuovamente con la Virtus Francavilla (0-0 il risultato finale, come all'andata) e accede ai quarti di finale dei playoff. Avvio di gara arrembante dei pugliesi, che impongono ritmi alti e creano subito due palle gol con Ayina. Con il passare dei minuti la squadra di Foscarini prende le misure e limita l'iniziativa avversaria, che si rifà asfissiante nel secondo tempo: fino all'espulsione di De Toma per fallo da ultimo uomo su Maritato. I ragazzi di Calabro ci provano fino all'ultimo ma sono costretti, seppur a testa altissima, a salutare i playoff.



Matera-Cosenza 1-1

Impresa compiuta: il Cosenza conquista contro il Matera un pareggio d'oro che gli permette di qualificarsi alle Final Eight. Inizio di gara sprint dei lucani, che nel proprio miglior momento vengono puniti dalla scaltrezza dei calabresi: perfetta giocata di Mungo per Mendicino, che da ottima posizione trafigge Tozzo. La squadra di Auteri continua a spingere, ma si trova di fronta un Perina in ottima forma, che cede solo al 90' quando Di Lorenzo, sugli sviluppi di corner, lo batte di testa. Però è troppo tardi per i biancazzurri, che a sorpresa salutano i playoff.



Parma-Piacenza 2-0

Festeggia il Parma: al Tardini i ducali superano 2-0 il Piacenza aggiudicandosi derby e qualificazione ai playoff. Primo tempo avaro di emozioni, con i biancorossi che alloggiano spesso nella metà campo avversaria mostrandosi spavaldi e propositivi. All'alba della ripresa, però, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Nocciolini che converte in rete l'assist di Scaglia. Gol pesante, che taglia le gambe ai piacentini: piove sul bagnato quando Sciacca viene espulso per somma di ammonizioni. All'82' Baraye chiude così i conti ricevendo da Calaiò e gelando Miori.



Pordenone-Giana Erminio 3-1

Pordenone, il sogno playoff continua: i neroverdi stendono 3-1 la Giana Erminio, ribaltando il risultato dell'andata e qualificandosi ai quarti di finale. Apre le marcature per i padroni di casa De Agostini al 34', con un diagonale di prima intenzione imprendibile per Viotti. I lombardi rispondono al 61' con Chiarello che, pescato da Bruno, di testa insacca da pochi passi; i ramarri non ci stanno e cinque minuti più tardi si riportano in vantaggio con Marchi che, sugli sviluppi di corner, sbuca sul primo palo e di testa non sbaglia. L'ultimo sigillo è di Arma che chiude definitivamente i conti al 92' finalizzando un letale contropiede.





Lucchese, Alessandria, Reggiana, Lecce, Livorno, Cosenza, Parma, Pordenone