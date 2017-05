Lega Pro 2016-17, primo turno playoff Girone A, Girone B, Girone C: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE A



Livorno-Renate 2-1

Con qualche patema di troppo il Livorno supera 2-1 il Renate e accede alla Seconda Fase dei playoff. Al Picchi gli amaranto partono fortissimo, premendo sin da subito sull'accelleratore e trovando la rete del vantaggio al 13': dagli sviluppi di corner, Cincilla allontana con i pugni sui piedi di Maritato che insacca in scivolata. Le pantere, nel momento migliore dei padroni di casa, graffiano: al 28' Napoli, servito da Florian, batte Mazzoni con una conclusione potente e precisa. Al 36, però, Borghese riporta avanti i toscani convertendo di testa in rete la punizione di Giandonato. Nel secondo tempo la squadra di Foschi ci prova con Palma e Napoli, ma rischia anche di soccombere in occasione del palo colpito da Vantaggiato.



Arezzo-Lucchese 1-2

Risultato a sorpresa ad Arezzo, dove i padroni di casa cadono per 2-1 contro la Lucchese, venendo così eliminati dai playoff. Gara divertente, accesasi già al 9’ quando l’Arezzo passa in vantaggio grazie all’incornata di bomber Moscardelli. Gli ospiti però non si arrendono e costruiscono molto gioco, trovando il meritato pareggio al 48’ con un missile dalla distanza di Bruccini. Dopo il pari l’Arezzo prova a organizzarsi ma i toscani sono indiavolati e al 61’ trovano il gol del definitivo 1-2 con Cecchini, che regala la festa ai tifosi rossoneri. In virtù del successo odierno la Lucchese approda agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Padova e Albinoleffe.



Giana Erminio-Viterbese 2-2

Emozioni a non finire al Città di Gorgonzola: Giana Erminio e Viterbese confezionano uno scoppiettante 2-2 che permette ai lombardi di accedere alla Seconda Fase dei playoff in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Nei primi 4' è subito botta e risposta: Jefferson apre le marcature approfittando di uno svarione di Perico mentre Celiento realizza una sfortunata autorete deviando nella propria porta un cross di Augello. La partita viaggia su ritmi altissimi: tante le occasioni e i ribaltamenti di fronte. Nella seconda frazione Chiarello chiama e Dierna risponde: il centrocampista biancazzurro al 56' riceve da Okyere e con un preciso diagonale batte Iannarilli, mentre il difensore gialloblù, 2' più tardi, di testa ristabilisce la parità. Al 65' Pinardi sciupa dagli undici metri il possibile vantaggio della Giana: il suo rigore, infatti, sbatte sul palo.



Piacenza-Como 2-1

Esulta il il Piacenza: al Garilli i biancorossi sconfiggono 2-1 il Como e staccano il pass per la Seconda Fase dei playoff. La formazione di casa passa in vantaggio al 22' con Sciacca che, servito da Masullo, approfitta di uno svarione difensivo di Di Quinzio per freddare Crispino. La squadra di Franzini amministra, ma i lariani nel finale di gara si risvegliano: all'83 Chinellato riceve la verticale di Le Noci e trafigge Miori in uscita. Negli ultimi minuti il Como le prova tutte, ma senza fortuna; l'acuto finale è di Franchi che al 96' approfitta di un sanguinoso pallone perso da Crispino per siglare il definitivo 2-1.



GIRONE B



Pordenone-Bassano Virtus 2-0

Successo del Pordenone: i ramarri stendono 2-0 il Bassano e si qualificano per la Seconda Fase dei playoff. Primo tempo privo di emozioni in cui a prendersi la scena è Stefani che al 19' con una punizione rasoterra dai 25 metri porta in vantaggio i neroverdi non lasciando scampo a Bastianoni. Ripresa più viva, con la formazione di casa sempre in gestione: è il solito Stefani al 59' a raddoppiare con una splendida azione in coast to coast finalizzata magistralmente dopo lo scambio con Buratto. Gli ultimi tentativi della squadra di Bertotto non producono nulla: i veneti dicono addio ai playoff.



Padova-Albinoleffe 1-3

Risultato a sorpresa all’Euganeo, dove il Padova crolla in casa per 1-3 contro l’Albinoleffe dicendo così addio a ogni sogno promozione. Gara piacevole, gestita alla grande dagli uomini di Alvini che partono fortissimi e trovano il vantaggio già al 27’ con Giorgione che segna con un bellissimo gol di tacco. Nella ripresa i veneti sembrano più organizzati ma faticano a creare occasioni da rete e così arriva puntuale il raddoppio firmato Ravasio al 61’, bravo a insaccare una respinta corta di Bindi. Al 72’ Mandorlini riapre la gara segnando di testa su corner, ma i lombardi non rischiano praticamente mai la rete del pareggio e anzi trovano nel recupero la rete del definitivo 1-3 con Montella che realizza un penalty assegnato per fallo di Bindi su Cortellini. L’Albinoleffe vola così oltre ogni pronostico agli ottavi, dove affronterà la Lucchese.

Reggiana-FeralpiSalò 2-2

Termina 2-2 il match del Mapei Stadium tra Reggiana e FeralpiSalò, risultato che qualifica gli emiliani agli ottavi di finale di playoff. Gara entusiasmante, aperta gia al 4’ dagli ospiti, in vantaggio grazie a un bellissimo colpo di tacco di Ferretti. La Reggiana trova però il pari quasi subito, quando al 16’ Bovo si inventa un destro a giro imparabile per Caglioni. I padroni di casa conquistano sempre più campo ma al 30’ sono di nuovo sotto per il gol ancora di Ferretti, questa volta direttamente su calcio di punizione. Da quel momento inizia una nuova partita, con i gardesani chiusi in difesa e pronti a ripartire mentre gli emiliani danno inizio a un lungo assedio, assedio che si conclude al 75’ quando Carlini va a segno con un precisisimo destro diretto all’angolino. Nei minuti finali la Feralpi prova l'assalto ma non va oltre un palo colpito da Luche in pieno recupero. Finisce 2-2, risultato che qualifica la Reggiana in virtù della miglior posizione in classifica durante la regular season. Agli ottavi gli emiliani sfideranno la Juve Stabia.



Gubbio-Sambenedettese 2-3

Acuto della Sambenedettese: nel primo turno dei playoff di Lega Pro i marchigiani sbancano il Barbetti affondando 2-3 il Gubbio. Gli ospiti mettono subito la partita nella carreggiata giusta: al 7' Agodirin apre le marcature trasformando con il piatto destro un servizio di Mancuso. Lo stesso Mancosu al 21' viene atterrato in area da Volpi conquistandosi un penalty che poi trasforma freddamente. La partita si innervosisce e la squadra di Magi fatica tremendamente a creare gioco: la Samb al 64' sfiora il terzo gol con il mancino di Agodirin che si stampa sulla traversa. Al 73' una clamorosa palla gol capita sui piedi di Candellone che sciupa a porta vuota: gol sbagliato-gol subito, due minuti più tardi Mancosu (doppietta) cala il tris freddando Volpe da buona posizione. All'86' Casiraghi con un bel tiro sotto l'incrocio accorcia le distanze mentre al 92' Rinaldi mette l'ultima firma correggendo in rete di testa una palla vacante: la Sambenedettese vola alla Seconda Fase, dove affronterà al Via del Mare il Lecce.



GIRONE C



Juve Stabia-Catania 0-0

Bye bye Catania: termina 0-0 il match al Menti di Castellammare contro la Juve Stabia, con le Vespe che in virtù di un miglior piazzamento in regular season volano al secondo turno dei playoff. Primo tempo di marca giallobù, con gli etnei che faticano a impensierire Russo. La gara si mette in salita per i rossazzurri al 30', quando Parisi viene espulso lasciando i siciliani in dieci. Verso lo scadere Ripa in rovesciata prova la conclusione vincente, respinta da un attento Pisseri. La ripresa si apre con un Catania più aggressivo, alla caccia del gol necessario per passare il turno: Djordjevic al 70' sfiora il palo, mentre in pieno recupero Bucolo salva sulla linea un tentativo di Ripa. La gara si chiude quindi sul pareggio, risultato che premia i campani e fa terminare la stagione degli uomini di Pulvirenti.

Virtus Francavilla-Unicusano Fondi 0-0

Universitari, esame fallito: finisce al primo turno l'avventura ai playoff dell'Unicusano Fondi, che pareggia 0-0 in casa della Virtus Francavilla e vede i pugliesi accedere così al turno successivo. Tanto agonismo ma poche occasioni clamorose nella prima parte di gara: i pugliesi partono più forte, ma è Albadoro ad avere sui piedi al 5' la palla del possibile vantaggio. Nel finale i laziali si mostrano più spesso dalle parti di Albertazzi, ma senza creare grossi scompigli. La ripresa, dopo una bordata di Galdean della Virtus, ha invece forti tinte rossoblù soprattutto con Calderini, che al 75' sfiora l'incrocio dei pali. L'arrembaggio fondano non sortisce però gli effetti sperati: la difesa di mister Calabro fa buona guardia e con il pari a reti bianche i biancoazzurri conquistano il passaggio al secondo turno dove incontrerà il Livorno.



Siracusa-Casertana 0-2

I Falchetti volano al secondo turno: colpaccio della Casertana, vittoriosa per 0-2 in casa del Siracusa e quindi qualificata alla fase successiva dei playoff. Ospiti subito in palla con Giorno che al 9' sigla il vantaggio campano; sul fronte aretuseo è Spinelli a centrare un palo pochi minuti dopo. Tanto nervosismo comunque nel primo tempo: ben cinque i giocatori finiti sul taccuino dell'arbitro. Nel secondo tempo ai rossoblù basta gestire: gli assalti dei siciliani con Scardina e Catania non sortiscono l'effetto sperato e i campani all'82' con Corado insaccano il raddoppio. Ora per i Falchetti si preannuncia uno scontro super contro i grigi dell'Alessandria.



Cosenza-Paganese 2-0



atomico: con una doppietta del suo numero 25 ilbatte 2-0 laapprodando così al secondo turno dei playoff. Primo tempo a buoni ritmi al San Vito-Gigi Marulla con un gol sfiorato su entrambi i fronti: al 18' Mungo centra ilper i silani, mentre per gli azzurrostellatilo sfiora quasi allo scadere. Nella ripresa è Mungo show: il centrocampista al 49' sigla il vantaggio, siglando il bis al 70'. Sotto di due reti i campani perdono la testa:rifila una testata e si fa, lasciando i suoi in dieci. Termina quindi qui la stagione della Paganese, mentre la compagine silana se la vedrà contro il Matera.