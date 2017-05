Lega Pro 2016-17, andata playout Girone A, Girone B, Girone C: risultati, marcatori e cronaca

Domenica 21 maggio (andata)



Melfi-Akragas 0-0

La sfortuna non aiuta gli audaci: termina 0-0 l'andata dei playout tra Melfi e Akragas, gara che non ha premiato i tanti tentativi di andare a rete dei lucani. Prima frazione di gioco che vede i gialloverdi in evidenza, con De Angelis fermato sulla via del gol solo grazie a un Pane in formato Superman e uno sfortunato tiro di Obeng fermatosi sulla linea. Nella ripresa continua l'assalto della formazione di Aimo Diana ma i siciliani, con un po' di mestiere e un po' di fortuna, riescono a mantenere lo 0-0 che li vede favoriti per il match di ritorno.



Catanzaro-Vibonese 3-2

Derby al batticuore: succede di tutto nel match valevole per i playout tra Catanzaro e Vibonese, gara terminata per 3-2 a favore dei giallorossi. Nel primo tempo le Aquile vanno in vantaggio con un'autorete di Sowe al 4' propiziata da Sarao, ma a riportare i giochi in parità è Bubas al 20'. Nella ripresa i rossoblù effettuano il sorpasso con Viola, ma Zanini riagguanta il pareggio con un tiro a fil di palo. Gli ipponici, rimasti in dieci dopo l'epulsione di Giuffrida, poco dopo subiscono la rete di Sarao, che "mata" definitivamente gli uomini di Campilongo e mette gli Imperiali in una posizione favorevole in vista del ritorno a Vibo Valentia.



Lumezzane-Teramo 1-1

Con un 1-1 che non rende idea delle tante occasioni da rete, Lumezzane e Teramo terminano con un pareggio l'andata dei playoff. Un punteggio che fa sorridere gli abruzzesi, ai quali basterà un altro pari nel ritorno per non retrocedere in serie D. La prima frazione di gioco è in mano ai biancorossi, che non riescono però a concretizzare grazie a un Pasotti insuperabile. Sono così i bresciani, un po' a sorpresa, ad andare in vantaggio allo scadere con Bacio Terracino. Nel secondo tempo è però Spighi a riportare la gara in parità: la rete di fatto chiude la partita, con i valgobbini che attaccano senza troppa convinzione e il Teramo che gestisce con tranquillità.



Forlì-Fano 1-1

Un pareggio che piace ai granata: termina 1-1 l'incontro di playout fra Forlì e Fano, un risultato che fa sorridere la compagine di Cuttone alla quale basterà un altro pari tra le mura amiche per restare in Lega Pro. Nei primi minuti la gara non riserva grandi emozioni: il match si attende sul finire del primo tempo quando Alimi porta in vantaggio i Galletti. La gioia per la rete dell'albanese viene però smorzata al 43', quando Gualdi trova la rete del pari dei marchigiani. Nella ripresa il portiere Menegatti salva i granata dalle poche fiammate del Forlì, negando la rete ai padroni di casa.



Lupa Roma-Carrarese 0-1

Colpaccio della Carrarese: al Galli di Tivoli i marmiferi superano di misura la Lupa Roma (0-1 il finale), aggiudicandosi l'andata dei playout del girone A di Lega Pro. Parte fortissimo la formazione ospite: al 13' Gentili ribadisce in rete dopo il palo colpito da Floriano, materializzando il dominio gialloazzurro dei primi minuti. La squadra di Di Michele alla lunga cresce, ma raramente si rende pericolosa dalle parti di Lagomarsini: sono addirittura i toscani a sfiorare il raddoppio con Petermann che al 58' vede la propria conclusione stamparsi sulla traversa. Per salvarsi i capitolini nella gara di ritorno dovranno compiere un'autentica impresa: vincere al Dei Marmi con due reti di scarto.



Tuttocuoio-Prato 2-2



Fuochi d'artificio al Mannucci: ilriacciuffa con una grandiosa rimonta il(2-2 il risultato finale) e avvicina sensibilmente l'obiettivo salvezza. Prima mezzora pressoché perfetta dei padroni di casa: al 15', innescato da Gelli, buca Layeni da buona posizione, mentre al 31' è il neo entratoa raddoppiare con un sinistro al fulmicotone dopo un rapido contropiede dei neroverdi. Gli ospiti, prima della fine del primo tempo, accorciano le distanzeche, servito da Piscitella, riapre il match con un violento mancino. Nella ripresa prima i leprotti sfiorano il tris condi testa) e poi vengono ridimensionati dal capolavoro di, che al 65', direttamente da calcio di punizione, lascia partire un sinistro imprendibile per Layeni. L'dinel finale di gara (gomitata ai danni di Moncini) è lo sfortunato epilogo di una giornata nera, che rischia di far affogare il Tuttocuoio in Serie D: al ritorno sarà necessaria una vittoria al Lungobisenzio per assicurarsi la permanenza in Lega Pro.