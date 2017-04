Lega Pro 2016-17, 32a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

Sabato 1 aprile



Como-Carrarese 2-2

Tutto in tre minuti: 2-2 scoppiettante tra Como e Carrarese, una partita che da sonnolenta si anima all'improvviso nel finale del secondo tempo. Primo tempo non esaltante, con la formazione di casa che stenta ad ingranare e quella ospite che sembra stare in scia: il rigore causato da Nossa (che prima di testa aveva creato l'occasione più nitida dei comaschi) porta i toscani in vantaggio con un Floriano implacabile dal dischetto. La ripresa è pazzesca: all'80' Le Noci con una punizione favolosa agguanta il pareggio e dopo due minuti, di pallonetto confeziona il vantaggio. All'83' la doccia fredda con Bastoni, che porta in dote un punto a testa ad entrambe.



Livorno-Lupa Roma 1-1

Finale da brividi all'Armando Picchi: termina 1-1 l'incontro tra Livorno e Lupa Roma, con un secondo tempo ricco di occasioni. Primo tempo scialbo: a parte qualche guizzo di Maritato e Borghese per i padroni di casa non abbondano le occasioni su entrambi i fronti. Il match si scalda nella ripresa: il sinistro del neo entrato Venitucci porta i toscani in vantaggio, la Lupa Roma però all'80' agguanta il pari con un colpo di testa di Fofana. In pieno recupero il Livorno ha l'occasione di prendersi i tre punti con un rigore: ma Calil sbaglia e il tap in vincente di Murillo viene annullato, lasciando il punteggio sull'1-1.



Olbia-Viterbese 1-2

Aria di crisi per l'Olbia: ko casalingo per gli uomini di Tiribocchi, battuti per 1-2 dalla Viterbese. In una gara fino a quel momento non particolarmente esaltante Neglia al 26' confeziona un gran gol con un destro al volo che porta i laziali in vantaggio: Benedicic si rende pericoloso poco dopo, ma i sardi non riescono ad agguantare il pareggio. Nel secondo tempo l'Olbia prova a dare la scossa con Kouko, che fulmina il portiere al 65' per il pari dei sardi. Gli uomini di Tiribocchi provano ad andare in vantaggio centrando una traversa con Capello; ma la Viterbese non molla e all'85' Celiento ribatte in rete il gol del definitivo 1-2.



Racing Roma-Pro Piacenza 0-1

Ko choc: arriva oltre il 90' il gol dello 0-1 che condanna la Racing Roma alla sconfitta casalinga contro il Pro Piacenza. Poco da segnalare in avvio, con le due squadre più impegnate a studiarsi che a creare occasioni, a parte una fiammata di Majtan per i rossoneri allontanata dalla retroguardia romana. Il secondo tempo sembra incanalarsi sugli stessi binari di quello precedente: ma quando tutto sembra pronto per un brodino caldo, in pieno recupero la fiammata di Pozzi brucia Reinholds, facendo salire i suoi al nono posto e complicando i piani salvezza per i capitolini.



Piacenza-Arezzo 1-2

L'Arezzo espugna il Garilli: 1-2 dei toscani in casa del Piacenza, che cade dopo sette vittorie consecutive. Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che non impegnano particolarmente i portieri: nel finale però un diagonale di Bearzotti fa tremare i padroni di casa. La gara si accende nella ripresa con il gol di Corradi al 47', che ribatte in rete una traversa di Moscardelli; gli aretini raddoppiano al 74' con Bearzotti ma Saber, crossando, costringe il portiere Borra all'autorete appena un minuto dopo. I biancorossi cercano di acchiappare il pari ma senza esito, con Moscardelli e compagni che al 90' esultano per tre punti d'oro.



Pistoiese-Tuttocuoio 3-1

E la Pistoiese fa tris: seconda vittoria consecutiva in casa per gli Orange che battono per 3-1 il Tuttocuoio in una gara ben amministrata da mister Atzori, che nel secondo tempo azzecca tutti i cambi. Avvio a tinte arancioni a Pistoia con la formazione di casa, più in palla, che va in vantaggio al 26' con Bellazzini. Al 45' la doccia fredda, con il Tuttocuoio che agguanta il pareggio in extremis con Ferrari su uno svarione difensivo. Nel secondo tempo sono sempre gli Orange a spingere di più, riuscendo infine ad acciuffare il 2-1 con uno spettacolare destro nel sette del neo entrato Hamlili. A chiudere definitivamente il match è Rovini, anche lui subentrato, che con un gran destro all'87' firma il 3-1.



Renate-Lucchese 0-0

Emozioni non pervenute al Città di Meda: finisce a reti bianche il match tra Renate e Lucchese, inchiodate su uno 0-0 che regala un punto a testa. Avvio senza grossi scossoni, con pochi tiri da entrambe le parti: si va all'intervallo su un pareggio sostanzialmente giusto. Ritmi simili anche nella ripresa: pochi tiri in porta (da segnalare il pallonetto di Lavagnoli al 47') con le squadre che in contropiede tentano di scardinare le difese avversarie e si trascinano sullo 0-0 finale, con qualche buono spunto ma nessun guizzo vincente.



Alessandria-Giana Erminio 2-4

Si chiama Gullit come Ruud e, da ora in poi, lo ricorderanno molto bene ad Alessandria e dintorni. E' Okyere Gullit il grande protagonista del Moccagatta, colui che fa volare la Giana Erminio e che allo stesso tempo affonda clamorosamente la capolista: finisce 4-2 per i biancoazzurri di Albè, i quali firmano un'impresa ai limiti del clamoroso (i grigi non avevano mai perso in casa quest'anno). Per la Giana si tratta della settima vittoria nelle ultime otto giornate, un ruolino di marcia da promozione: eppure sono i padroni di casa a sbloccare l'incontro al 6', quando Bocalon ruba palla in mezzo al campo e va a segnare dopo una bella percussione. Ma la musica cambia al 33', Chiarello riceve palla da Gullit e insacca da pochi passi: nella ripresa, poi, è apoteosi Giana, Gullit si prende la scena e tra il 57' e il 66' firma una doppietta (grave errore del portiere Vannucchi nella prima occasione) poi è Bruno al 78' a calare il poker che gela definitivamente l'impianto alessandrino. Inutile il gol nel finale di Gonzalez: Giana Erminio sempre più salda in zona playoff, mentre l'Alessandria incappa in un passo falso che potrebbe avere conseguenze importanti.



Pontedera-Prato 1-0

Il Pontedera si porta a casa il derby di Toscana: successo casalingo per i pistoiesi che battono per 1-0 il Prato. Avvio sprint dei granata che al 10' con Santini confezionano la rete del vantaggio: il primo tempo prosegue senza grosse emozioni fino al 45'. Ripresa un pelo più vivace, con qualche spunto interessante del Prato soprattutto con Moncini e con un tentativo di forcing finale: ma il Pontedera tiene duro, grazie anche ad un attento Loi, e mette in cassaforte i tre punti.



Robur Siena-Cremonese 0-2



La vetta si avvicina: successo esterno dellasul campo del, con i grigiorossi che vincendosi piazzano adalla capolista Alessandria (messa ko dalla Giana Erminio). Match vivace nel primo tempo con predominanza dei colori, che consegnano l'1-0 al 40' e poi il raddoppio cinque minuti dopo. Nella ripresa le Tigri gestiscono il vantaggio con: qualchedei bianconeri non basta a riaprire i giochi, mentre il discorsoper la Cremonese si riapre eccome.