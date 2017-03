Lega Pro 2016-17, 28a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

Sabato 4 marzo



Lupa Roma-Pontedera 1-3

Vittoria d'oro per il Pontedera: la squadra di Indiani vince 3-1 sul campo della Lupa Roma, aggiudicandosi il delicatissimo scontro salvezza dell'Olindo Galli. I primi minuti vengono caratterizzati dal botta e risposta firmato da Santini e Iadaresta. Al 18', però, il match subisce una svolta decisiva: Gigli lascia i capitolini in dieci uomini mentre Santini riporta i granata in vantaggio. La squadra di Di Michele prova a rimettere in piedi la partita, ma all'80' Della Latta sigla il definitivo 3-1.



Olbia-Cremonese 1-3

La Cremonese tira un sospiro di sollievo: i grigiorossi, con più di qualche grattacapo, superano in rimonta l'Olbia . Nel primo tempo i galluresi tengono bene il campo e al 21' passano in vantaggio con Kouko che, servito da Ragatzu, a porta vuota non può sbagliare. Nel secondo tempo, però, entra Maiorino e svolta la partita: al 62' ristabilisce la parità mentre al 68' trasforma un calcio di rigore causato da Iotti (poi espulso). La squadra di Mignani al 73' resta in nove uomini a causa del rosso rimediato da Cossu e pochi minuti più tardi subisce il definitivo 3-1 di Perrulli.



Renate-Carrarese 1-0

Esordio amaro per Firicano sulla panchina della Carrarese: i marmiferi al Città di Meda cedono al Renate e incassano la terza sconfitta consecutiva. Il copione è chiaro: i nerazzurri fanno la partita, mentre i toscani si difendono con ordine. La partita scivola senza scossoni, fino al sigillo da tre punti di Florian al 75'. Dopo quattro partite senza vittorie la squadra di Foschi torna finalmente a sorridere, salendo a quota 41 punti.



Viterbese-Giana Erminio 3-4

Partita da infarto al Rocchi: la Giana Erminio trafigge la Viterbese con un pirotecnico 4-3. Dopo meno di 10' gli ospiti sono avanti di due reti in virtù dell'autogol di Miceli e del sigillo di Bonalumi. Al 24' l'autorete di Perico riapre il match, dando il là alla rimonta gialloblù: il colpo di testa di Miceli e il calcio di rigore di Cruciani portano i padroni di casa sul 3-2. Gullit e Bruno, però, nel finale di gara mettono nuovamente la freccia e trascinano la Giana al terzo successo consecutivo.



Pro Piacenza-Prato 2-0

Prosegue il 2017 da urlo del Pro Piacenza: i ragazzi di Pea superano in scioltezza il Prato (2-0 il finale), conquistando il sesto successo nelle ultime sette partite. I rossoneri chiudono la pratica già nel primo tempo: la doppietta di Musetti stende i lanieri con una rete al 7' e un'altra al 30'. Nella ripresa succede ben poco: i piacentini volano a quota 38 punti, mentre la squadra di Monaco resta ferma a 23, in ultima posizione.



Tuttocuoio-Piacenza 1-4

Piacenza schiacciasassi al Mannucci: la squadra di Franzini asfalta il Tuttocuoio, rifilandogli un sonoro 4-1. Dopo un quarto d'ora di gioco la partita prende subito una chiara piega: Tiritiello commette un fallo in area, a causa del quale viene espulso, permettendo a Taugourdeau di realizzare dagli undici metri. I biancorossi poi dilagano con le reti di Saber, Romero e di nuovo Taugourdeau. La rete di Gelli al 56' non consente ai neroverdi di evitare la sconfitta.



Pistoiese-Alessandria 0-0

Buona la prima per Atzori: al Melani la Pistoiese ferma sullo 0-0 l'Alessandria bagnando con un ottimo pareggio l'esordio del nuovo tecnico. Nel primo tempo ci sono solo i grigi in campo: Fischnaller e Manfrin vedono negata da Feola la gioia del gol, mentre Marras colpisce una traversa. Nei secondi 45' i ritmi calano e a risentirne è lo spettacolo: le occasioni scarseggiano e il forcing della squadra di Braglia non produce nulla. La capolista sale così a quota 60 punti vedendo la Cremonese avvicinarsi pericolosamente a -4.



Racing Roma-Arezzo 1-1

Un'ottima Racing Roma blocca l'Arezzo sull'1-1. Partita dai due volti al Casal del Marmo: nella prima frazione le squadre creano diverse occasioni, andando in gol con De Sousa al 26' e Moscardelli al 32'. Nella ripresa i ritmi scemano e a spuntarla è la stanchezza: i gialloverdi conquistano il quinto risultato utile consecutivo, mentre la squadra di Sottili sale a 50 punti scivolando a -6 dal secondo posto.



Livorno-Robur Siena 0-2

Il derby toscano del Picchi sancisce la rinascita della Robur Siena: i bianconeri stendono 2-0 il Livorno, ritornando al successo dopo due sconfitte consecutive. Primo tempo pressoché perfetto degli ospiti: le reti di Castiglia al 16' e Ciurria al 37' annichiliscono un Livorno in palese difficoltà. I labronici nella ripresa faticano tremendamente a rendersi pericolosi dalle parti di Moschin e, anzi, rendono la sconfitta ancora più amara con l'espulsione al 77' di Borghese. Terza partita consecutiva senza vittoria per la squadra di Foscarini che scivola a -6 dalla Cremonese e, addirittura, a -10 dall'Alessandria.



Domenica 5 marzo





ore 14.30: Lucchese-Como