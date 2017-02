Lega Pro 2016-17, 27a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

Sabato 25 febbraio



Robur Siena-Racing Roma 1-2

Finisce 1-2 la sfida del Franchi tra Robur Siena e Racing Roma, risulato che consegna ai capitolini tre punti come minimo inattesi. Il primo tempo è combattuto e ricco di occasioni da una parte e dall'altra ma solo De Sousa, grazie anche a un passaggio perfetto di Vastola, riesce a insaccare la sfera e per giunta all'ultimo minuto del primo tempo. Nella ripresa il Siena reagisce e trova la rete del meritato pareggio all'82' con Gentile ma proprio quando per i toscani sembrerebbe arrivato il momento di tirare il fiato ecco la fiammata finale del Racing, che ancora con De Sousa e ancora negli ultimi minuti (88') riesce in contropiede a segnare la rete del definitivo 1-2. Terza vittoria di fila per i romani mentre per il Siena si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque gare: uno score che potrebbe costare caro a mister Scazzola.



Domenica 26 febbraio



Lupa Roma-Lucchese 3-1

Ritorno di fiamma della Lupa Roma: dopo due sconfitte consecutive, i capitolini tornano al successo superando in rimonta la Lucchese. Dopo essere passati in vantaggio al 5' con Fanucchi, i toscani restano in dieci uomini a causa dell'espulsione al 19' di Dermaku. Nella ripresa c'è solo la Lupa in campo: la doppietta su rigore di Fofana e la rete nei minuti di recupero di Iadaresta permettono alla squadra di Di Michele di ribaltare il match e salire a quota 28 punti. I ragazzi di Galderisi, invece, rimandano per il quarto match consecutivo l'appuntamento con la vittoria.



Piacenza-Pistoiese 1-0

Una magia di Di Cecco decide il match del Garilli tra Piacenza e Pistoiese. Dopo un primo tempo ricco di ammonizioni e avaro di occasioni da rete, nella ripresa il copione non cambia: lo 0-0 sembra scritto ma un eurogol di Di Cecco (azione solitaria e bolide di sinistro dal limite) permette ai biancorossi di ottenere la terza vittoria consecutiva e di volare a quota 40 punti. La squadra di Remondina, invece, non bissa il successo ottenuto contro la Robur Siena e non smuove una classifica che la vede ferma a 27.



Renate-Livorno 0-0

Pareggio senza reti al Città di Meda: Renate e Livorno conquistano un punto a testa che, in termini di classifica, cambia poco. Le premesse per questo match erano ben diverse: le squadre, infatti, decidono di non farsi male. Le occasioni più importanti capitano sui piedi di Galli e Valiani, la cui mira lascia molto a desiderare. I labronici sprecano così un'altra chance per avvicinare le zona alte della classifica, non riscattando il ko rimediato contro la Giana Erminio, mentre la squadra di Foschi resta in orbita playoff.



Alessandria-Tuttocuoio 3-0

Alessandria famelica al Moccagatta: i grigi annientano con un largo 3-0 il Tuttocuoio e riscattano immediatamente il ko di Cremona. Partita senza storie: ad aprire le danze è Fishnaller al 43', mentre a chiudere i conti nella ripresa sono Bocalon al 47' di testa ed Evacuo, che all'86' segna il suo primo gol con la maglia grigia. Si torna dunque a muovere la classifica della squadra di Braglia che con questo successo sale a quota 59 punti e mette a tacere le critiche arrivate in settimane.



Como-Prato 0-0

Regna la noia al Sinigaglia: il Como impatta sul Prato, non andando oltre ad un misero 0-0 che poco serve ad entrambe le compagini. Nel primo tempo le occasioni più importanti capitano sui piedi degli azzurri: al 31' il piattone di Damian si infrange sulla traversa mentre pochi minuti più tardi è Marconi a sciupare a tu per tu con Melgrati. La ripresa racconta poco, se non una conclusione pericolosa di Di Quinzio e un tentativo in rovesciata di Benucci. La squadra di Gallo sale così a 40 punti, mentre i lanieri vengono raggiunti all'ultimo posto dalla Racing Roma.



Giana Erminio-Olbia 1-0

Bis della Giana Erminio: dopo la vittoria di Livorno, i biancazzurri superano di misura l'Olbia rimanendo nelle zone confortevoli della classifica. Partita equilibata al Città di Gorgonzola: nel primo tempo l'unico squillo di rilievo è la traversa colpita da Montesano sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa sale la pressione dei lombardi e a finalizzare lo sforzo della Giana ci pensa Chiarello al 67' con un bolide dalla distanza che termina sotto l'incrocio. Sempre più in crisi la squadra di Mignani, ormai alla quinta sconfitta consecutiva.



Pontedera-Viterbese 1-2

Ritorno vincente per Cornacchini: la Viterbese supera 2-1 il Pontedera bissando il successo ottenuto nel derby contro la Lupa Roma. A portare in vantaggio i gialloblù è Falcone al 44' con un bel tiro ad incrociare mentre a siglare il raddoppio è nella ripresa Neglia, freddo nel realizzare un penalty concesso dall'arbitro per fallo di Vettori su Falcone. La prima rete in campionato di King non permette ai granata di evitare la sconfitta: i laziali balzano così a quota 41, mentre i toscani restano fermi a 28.



Arezzo-Cremonese 0-1

È la Cremonese la vera anti Alessandria: la squadra di Tesser sbanca il Città di Arezzo, rimanendo a -6 dalla capolista e allungando sia sul Livorno che sulla squadra di Sottili. Il big match della 28a giornata, però, delude le aspettative: la partita, infatti, vive di fiammate lasciando pochissimo spazio allo spettacolo. A siglare la rete decisiva è Stanco al 10' con un bel colpo di testa su traversone di Brighenti, protagonista di un'ottima iniziativa personale. Settimana da incorniciare per la squadra di Tesser che, che dopo aver battuto l'Alessandria, si ripete anche contro un Arezzo alla sua seconda sconfitta consecutiva in campionato.



Carrarese-Pro Piacenza 0-3



sul velluto allo Stadio dei Marmi: i ragazzi diasfaltano lacon un netto 3-0, ottenendo la quinta vittoria nelle ultime sei partite e avvicinando sensibilmente la zona playoff. Il protagonista di giornata è senza dubbio Mario, autore di una splendida doppietta intervallata dalla rete al 33' di, lesto nell'approfittare di un clamoroso errore in presa di. I marmiferi, inoltre, terminano la partita in dieci uomini a causa del doppio giallo rimediato daal 57'. La squadra diincassa il secondo ko consecutivo e resta bloccata a quota 26 punti.