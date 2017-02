Lega Pro 2016-17, 25a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

Sabato 11 febbraio



Lupa Roma-Racing Roma 0-2

È la Racing la regina di Roma: i gialloverdi superano 2-0 la Lupa aggiudicandosi il derby capitolino dell'Olindo Galli. L'inizio degli ospiti è straripante: dopo solo 2' di gioco De Sousa trasforma un calcio di rigore causato da Gigli, poi al 31' è Corticchia, al termine di una convulsa azione nell'area della Lupa, a timbrare il 2-0. Nella ripresa i padroni di casa creano poco, non riuscendo ad abbattere il muro costruito da Giannichedda: la squadra di Di Michele, dunque, interrompe la propria striscia di risultati consecutivi, riaccendendo le speranze salvezza dei concittadini, che con questo importante successo salgono a quota 17 punti.



Domenica 12 febbraio



Livorno-Olbia 3-1

Un Livorno tremendamente cinico supera 3-1 l'Olbia, ritornando al successo dopo lo sconfitta casalinga contro il Como e il pareggio di Lucca. Allo stadio Picchi è Galli al 18' ad aprire le marcature con una magistrale punizione su cui Ricci nulla può. Al tramonto del primo tempo Valiani raddoppia mentre al 75' è Marchi a mettere il sigillo finale, prima del gol della bandiera firmato da Capello. La squadra di Foscarini sale dunque a quota 49 punti, mentre i galluresi incassano il terzo ko di fila.



Piacenza-Cremonese 3-0

Il Piacenza tira un calcio alla crisi e torna a fare la voce grossa: la squadra di Franzini conquista il derby del Po, rifilando un incredibile 3-0 alla Cremonese. Dopo un primo tempo che, traversa di Taugourdeau a parte, regala poche emozioni, nella ripresa i lupi biancorossi si scatenano: Pergreffi segna la rete del vantaggio, mentre la doppietta di Romero doma definitivamente i grigiorossi e li costringe ad un ko pesantissimo in termini di classifica. Riprende, invece, la marcia verso i playoff dei piacentini.



Renate-Viterbese 2-2

Festival del rigore al Città di Meda: Renate e Viterbese confezionano un emozionante 2-2, al termine di una sfida caratterizzata da ben tre tiri dal dischetto. Nella prima frazione all'iniziale vantaggio gialloblù firmato da Cruciani al 6' risponde al 18' Napoli, ma anche la ripresa è caratterizzata da un immediato botta e risposta: al 56' il solito Napoli dagli undici metri non sbaglia, ma al 58' Jallow (unica rete non su rigore) ristabilisce la parità. Pagliari rimanda dunque l'operazione sorpasso, restando a -2 da Foschi.



Como-Alessandria 2-1

Clamoroso al Sinigaglia: il Como interrompe la marcia dell'Alessandria, fermandola sul 2-1 e non permettendole di allungare in classifica. Il primo tempo dei lariani è, a dir poco, sontuoso: la formazione di casa col devastante uno-due firmato da Chinellato e Cristiani si porta sul doppio vantaggio, annichilendo un'Alessandria in tilt. Nella ripresa, però, i grigi si risvegliano: al 46' Bocalon accorcia le distanze ma, nonostante l'espulsione di Briganti al 52', la squadra di Braglia non completa la rimonta. I ragazzi di Gallo dunque, dopo aver arginato Livorno e Siena, fermano anche la capolista e si portano a quota 39 punti.



Giana Erminio-Tuttocuoio 0-1

Risultato sorprendente al Città di Gorgonzola: la Giana Erminio cede al Tuttocuoio, che si impone 1-0 tornando alla vittoria dopo tre ko di fila. Partita tutt'altro che indimenticabile quella tra lombardi e toscani: regna la noia e le occasioni da rete scarseggiano. A vincere è la concretezza dei neroverdi che al 56' con Tiritiello capitalizzano una delle poche palle gol create. Stop inaspettato per la banda di Albè che resta ferma a quota 37 punti; successo d'oro, invece, per Fiasconi che si porta a 25.



Pontedera-Pro Piacenza 1-0

Al Mannucci il Pontedera vince di misura contro il Pro Piacenza, ritornando a sorridere dopo otto partite. Dopo un primo tempo ricco di sbadigli, la ripresa proprone qualcosa in più: la rete siglata al 62' da Kabashi (grazie ad una netta deviazione di Bianco) dà una netta scossa al match e l'espulsione per doppio giallo di Santini ne è la prova. Con questo successo la squadra di Indiani torna a respirare, salendo a quota 25 punti e interrompendo la striscia positiva dei rossoneri.



Robur Siena-Prato 2-1

Il Prato resuscita la Robur Siena: i ragazzi di Colella, dopo quattro sconfitte consecutive, tornano a festeggiare una vittoria, superando con un sofferto 2-1 i lanieri. Il derby toscano del Franchi si rivela frizzante: al 33' Marotta porta in vantaggio i padroni di casa mentre al 44' è Moncini, su calcio di rigore, a riportare i biancoazzurri a galla. Nella ripresa i ritmi vanno scemando, ma all'81' Marzorati viene espulso per un fallo di mano commesso all'interno dell'area di rigore: Marotta si incarica della battuta del penalty e non sbaglia. Dopo due vittorie di fila, la squadra di Monaco riassapora l'acre gusto della sconfitta.



Arezzo-Lucchese 0-0

L'Arezzo si ferma dopo cinque vittorie consecutive: davanti al pubblico amico gli amaranto non vanno oltre lo 0-0 contro una Lucchese grintosa e sciupano una buona occasione per avvicinarsi all'Alessandria, sconfitta a Como. I padroni di casa sfiorano il gol già al 10' con Polidori (splendida parata di Nobile), poi sono Moscardelli e Solini a far gridare al gol: ma i rossoneri di Galderisi vogliono vendere cara la pelle e si rendono a loro volta pericolosi con Merlonghi. Arezzo di nuovo incisivo nella ripresa con il solito Polidori, tuttavia la palla non vuole saperne di entrare: cosi la Lucchese, dopo aver bloccato il Livorno, si ripete nell'altro derby toscano e conquista un punto pesantissimo.



Carrarese-Pistoiese 2-1



La stoccata dell'ex, proprio allo scadere: il derby toscano trapremia i padroni di casa (2-1 lo score) e il gol decisivo lo mette a segno, giocatore che in passato ha vestito proprio la casacca arancione. Una gara incredibile, in cui succede di tutto:apre le marcature al 23', ma l'Olandesina non sta a guardare e al 34' acciuffa il pari con un rigore di. Passa una manciata di minuti e la Pistoiese può battere un altro penalty, ma stavoltablocca la conclusione di Minotti: le emozioni non terminano, la Pistoiese (rimasta in 10 poco prima dell'intervallo per l'di) colpisce all'88' unaconma un minuto dopo arriva il sigilllo di Finocchio (su assist di un indemoniato Floriano). E la Carrarese centra la prima vittoria del 2017, dopo settimane di