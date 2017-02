Lega Pro 2016-17, 24a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

Sabato 4 febbraio



Racing Roma-Pontedera 0-0

Si conclude con un inutile 0-0 l'anticipo della 24a giornata tra Racing Roma e Pontedera. Lo scontro salvezza del Casal del Marmo vive di fiammate: nonostante la trama si riveli monotona e piatta, entrambe le squadre, infatti, vanno più volte vicine al gol. Tra i gialloverdi spiccano le occasioni di Corticchia e di Majtan mentre per gli ospiti è Santini il più pericoloso. La classifica resta pressoché invariata per entrambe: la squadra di Giannichedda resta all'ultimo posto con 14 punti all'attivo, mentre Indiani rimanda per l'ottava partita consecutiva l'appuntamento con la vittoria.



Domenica 5 febbraio



Alessandria-Piacenza 1-0

Vittoria "sporca" per l'Alessandria: i grigi superano di misura un Piacenza combattivo, presentatosi al Moccagatta con il coltello tra i denti. Come da copione, la squadra di Braglia tiene il pallino del gioco creando diverse palle gol, soprattutto sull'asse Sestu-Bocalon. Al 65', però, il muro biancorosso crolla: Branca imbecca Bocalon (alla 14esima rete stagionale) che di testa batte Pelizzoli. La capolista sale dunque a quota 56 punti riscattando immediatamente il ko di Arezzo e dando l'ennesimo segnale di forza alle contendenti per il primato.



Lucchese-Livorno 0-0

Pari e patta tra Lucchese e Livorno: il big match della 24a giornata regala emozioni ma nessuna rete. Derby equilibrato al Porta Elisa: entrambe le squadre cercano con insistenza la rete senza, però, trovare il pertugio giusto, sia a causa di un terreno di gioco condizionato dalla copiosa pioggia caduta a Lucca, sia dalla bravura delle due difese. L'occasione più grande capita a Maritato, che dagli undici metri si fa ipnotizzare da Nobile. Gli amaranto di Foscarini perdono altro terreno dalla capolista, mentre i rossoneri conquistano un buon punto in ottica playoff.



Olbia-Lupa Roma 0-1

Lupa Roma corsara al Nespoli: la squadra di Di Michele supera in zona Cesarini l'Olbia, ottenendo il sesto risultato utile consecutivo e tre punti fondamentali in ottica salvezza. A spezzare l'equilibrio di una partita estremamente tattica è la rete all'89' di Iadaresta che finalizza di testa un cross di Mazzarani e batte Van der Want, costringendo la squadra di Mignani alla seconda sconfitta consecutiva. Continua dunque il periodo d'oro della Lupa: la salvezza non è più un sogno.



Pistoiese-Giana Erminio 0-2

La Giana Erminio illumina il Melani: la squadra di Albè rifila alla Pistoiese un sonoro 2-0 a domicilio al termine di una partita impeccabile. Succede tutto nel primo tempo: al 12' Chiarello porta in vantaggio i lombardi insaccando a tu per tu con Feola, mentre nei minuti di recupero è Perico, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a mettere lo zampino vincente. Nella ripresa i toscani provano a reagire, ma i biancazzurri si difendono egregiamente e concedono poco o nulla agli avversari. La Giana con questo successo sale a quota 37 punti, mentre gli arancioni di Remondina restano fermi a 29.



Pro Piacenza-Renate 1-0

Il Pro Piacenza ingrana la sesta: in un Garilli al limite della praticabilità, causa pioggia, la squadra di Pea si impone 1-0 sul Renate e ottiene il sesto risultato utile consecutivo. Nonostante le cattive condizioni del terreno di gioco, la partita si rivela frizzante: entrambe le squadre cercano insistentemente la vittoria, lottano su ogni pallone e colpiscono un palo per parte. A siglare la rete decisiva è al 67' Pesenti che, assistito da Musetti, appoggia in rete da pochi metri. I piacentini si portano così a quota 29 punti, mentre i nerazzurri di Foschi restano fermi a 36.



Cremonese-Carrarese 3-3

La partita più spettacolare della 24a giornata si consuma allo stadio Zini, dove Cremonese e Carrarese confezionano un pirotecnico 3-3. A passare in vantaggio sono i grigiorossi con Belingheri al 25', ma al 39' Floriano ristabilisce la parità su calcio di rigore. Prima dello scadere del primo tempo, però, Maiorino sigla il momentaneo 2-1. Nella ripresa i toscani mettono la freccia in virtù della rete di Rolfini al 61' e dell'eurogol di Rosaia al 72'. Ma non è finita qui: il solito Belingheri, infatti, al 91' riporta i lombardi a galla, salvandoli da un clamoroso tonfo. La squadra di Tesser comunque subisce il sorpasso dell'Arezzo e termina a -9 dall'Alessandria, mentre i ragazzi di Danesi si risollevano dopo cinque ko consecutivi.



Prato-Viterbese 2-0

Il Prato riaccende le speranze salvezza: la squadra di Monaco supera 2-0 la Viterbese, ottenendo la seconda vittoria di fila e portandosi a quota 19 punti, a +5 sulla Racing Roma ultima i classifica e a -6 dal 15esimo posto. Nonostante un primo tempo equilibrato, condito anche da un palo colpito da Neglia, sono i padroni di casa a sbloccare la gara con Moncini al 38'. Nella ripresa i gialloblù di Pagliari non reagiscono e, anzi, rischiano più volte di soccombere, sino alla sentenza definitiva di Tavano, che all'89' chiude i conti.



Robur Siena-Como 0-1

Il Como certifica definitivamente lo stato di crisi della Robur Siena espugnando lo stadio Artemio Franchi. I lariani passano in vantaggio al 28' con Cristiani che approfitta di un madornale errore in disimpegno della difesa avversaria. Nella ripresa i toscani alzano il loro baricentro, colpiscono un palo con Gentile e vedono vanificati da un ottimo Zanotti i propri tentativi di arrembaggio. Dopo la clamorosa vittoria di Livorno, la squadra di Gallo ottiene il secondo successo consecutivo portandosi a quota 36 punti; tempi duri, invece, per Scazzola che incassa il quarto ko di fila e resta fermo a quota 29.



Tuttocuoio-Arezzo 0-3



L'passeggia al Mannucci: gli amaranto stendono 3-0 ilin una partita senza storia. Ad aprire le marcature èal 24', mentre nella seconda frazione sonoal 52' eall'80' a mettere la ciliegina sulla torta e a consegnare a Sottili il derby toscano. L'Arezzo ottiene così la propria quinta vittoria di fila, sorpassando in un colpo soloe insediandosi al secondo posto. Giornata nera, invece, per la squadra di, sempre ferma a quota 22 punti.