Lega Pro 2016-17, 23a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

Domenica 29 gennaio



Albinoleffe-Forlì 1-1

All'Atleti Azzurri d'Italia Albinoleffe e Forlì si annullano a vicenda: 1-1 e un punto a testa. Apre la gara Guerriera che al 36' si fa trovare pronto su cross di Anastasio portando meritatamente in vantaggio i suoi, padroni del campo per tutti i primi quarantacinque minuti di gioco. Nella ripresa i ritmi si fanno più bassi ma il Forlì non molla e a dieci minuti dal termine trova un importante pareggio con Tentoni, bravo a finalizzare una bellissima azione del duo Succi-Bardelloni. Qualche rammarico per l'Albinoleffe, che avrebbe potuto fare qualcosa di più nella ripresa, mentre per il Forlì si tratta di un importante punto in trasferta, utile a tenere dietro la zona playout.



Lumezzane-FeralpiSalò 0-1

Brutta sconfitta casalinga per il Lumezzane che si fa superare 1-0 dalla FeralpiSalò. Gli ospiti si aggiudicano meritatamente questo derby dalle poche emozioni grazie al gol del neo acquisto Surraco al 43'. Gara davvero priva di spunti ma che conferma la bontà del lavoro svolto da Asta, che vede la sua squadra sempre più ancorata alla zona playoff. Per la Lumezzane invece si tratta della decima sconfitta annuale, con l'uscita dalla ragnatela dei playout che appare sempre più lontana.



Modena-Teramo 2-1

Il Modena batte 2-1 il Teramo, ma quanta fatica. Gli ospiti vanno in vantaggio già al 17' con Ilari, bravo a sfruttare il cross di Di Paolantonio. Per tutto il primo tempo il Teramo continua a spingere e a costruire più di un Modena che sembra incapace di reagire. Nella ripresa i Canarini partono però con il piglio giusto e agguantano il pareggio al 52' con Diop, bravo a sfruttare un errore della difesa del Teramo. Sei minuti dopo arriva il sorpasso, ancora con Diop che insacca su traversone di Basso. Il Teramo prova a reagire ma non basta: finisce 2-1. Seconda vittoria consecutiva per il Modena che prova a iniziare il 2017 con la marcia giusta, mentre per il Teramo si tratta della seconda sconfitta di fila.



Sambenedettese-Gubbio 2-0

Sambenedettese-Gubbio finisce 2-0 con i padroni di casa che dopo oltre due mesi tornano ad assaporare i tre punti. Apre le danze Vallocchia al 23' con un super gol da venticinque metri che certifica il meritato vantaggio. Nella ripresa la Samb continua a spingere sfiorando il raddoppio con Sabatino al 56'. Il 2-0 che chiude il match arriva al 78' quando Mancuso, su assist di Di Massimo, piazza un diagonale imprendibile per Volpe. Con questa vittoria la Sambenedettese aggancia in classifica proprio il Gubbio e allontana una crisi che cominciava a farsi troppo duratura.



Sudtirol-Bassano Virtus 1-1

Termina 1-1 la sfida tra Sudtirol e Bassano Virtus. Pochissime le emozioni nei primi 45 minuti, con il solo infortunio di Bianchi da segnalare. Nella ripresa i ritmi si alzano e al 61' arriva il vantaggio del Sudtirol grazie a un gran gol dalla distanza di Furlan. Il Bassano non si arrende e attacca a testa bassa, riuscendo a trovare l'insperato pareggio in dieci uomini (espulso Zibert all'80') in pieno recupero grazie a Minesso, che al 92' realizza il rigore assegnato per fallo di mano di Obodo. Con questo punto il Sudtirol rimane in zona playout mentre il Bassano si porta in quinta posizione.



Venezia-Parma 2-2

Finisce 2-2 il big match di giornata tra Venezia e Parma. Partono forte gli ospiti che passano già al 15' con Baraye che sfrutta un bellissimo contropiede. Il raddoppio arriva subito dopo, al 18', con Nocciolini che segna con un gran tiro a giro. La partita sembra finita, ma l'episodio chiave arriva nel recupero del primo tempo quando Canini si becca il secondo giallo e lascia in dieci i suoi. Nella ripresa il Venezia parte forte e accorcia subito con Moreo al 49', bravo a sfruttare l'ottimo cross di Fabris. I lagunari continuano ad attaccare ed ecco che, quando sembra che non ci sia più nulla da fare, Lucarelli all'87' tocca di mano in area, regalando ai padroni di casa un rigore che Geijo non fallisce. Finisce 2-2 ed entrambe le squadre se ne tornano a casa con un punto guadagnato.



Ancona-Maceratese 0-1

Finisce 0-1 la sfida tra Ancona e Maceratese. Il primo tempo si caratterizza per i ritmi molto blandi: davvero poche le occasioni, con gli ospiti che comunque hanno il merito di provarci un po' di più. La ripresa segue lo stesso spartito, facendo presagire minuto dopo minuto un derby marchigiano da 0-0. Ma proprio al 90' arriva l'episodio decisivo: Vitiello tocca con il braccio in area di rigore, regalando a Quadri un'occasione d'oro dal dischetto. Il centrocampista della Maceratese non sbaglia e regala i tre punti ai suoi. Brutta sconfitta casalinga per l'Ancona che adesso rischia davvero di cadere in zona playoff. Tre punti importanti invece per la Maceratese che rimane tranquilla in dodicesima posizione.



Padova-Fano 3-0

Il Padova batte il Fano 3-0 in una partita con poca storia, dove i veneti la fanno da padroni dall'iinizio alla fine della gara. Il primo gol arriva al 36' con Neto Pereira che porta meritatamente in vantaggio i suoi dopo un bello scambio con Altinier. Il Padova, che in precedenza aveva anche colpito tre legni, da quel momento comanda facilmente la gara e amministra il risultato senza problemi. Il raddoppio arriva al 56' quando Altinier approfitta di un rimpallo e batte facilmente Andrenacci. Il Fano non reagisce e allora c'è spazio anche per la terza rete, siglata da Cappelletti al 60': il difensore riesce a colpire indisturbato di testa su cross di Emerson, chiudendo la partita mezz'ora prima del fischio finale. Fano sempre più ultimo in classifica mentre il Padova con questa vittoria aggancia il Pordenone al terzo posto.



Pordenone-Mantova 0-0

Termina 0-0 la sfida tra Pordenone e Mantova. Partita equilibrata dove è addirittura il Mantova a partire più forte, contro ogni aspettativa. Davvero poche le emozioni nei primi 45' con solo qualche brivido regalato da calci piazzati come quello di Burrai sul finire di tempo. Nel secondo tempo il Pordenone scende in campo con più decisione ma nemmeno i secondi quarantacinque minuti regalano alcuna gioia. L'occasione più ghiotta è un contropiede per i padroni di casa al 73' ma Arma controlla male e sciupa un'occasione che poteva valere tre punti. Il Pordenone dunque non approfitta del pareggio tra Parma e Venezia e resta a -4 dai lagunari (ma con una partita in meno) mentre per il Mantova si tratta comunque di un buon punto, conquistato sul campo di una delle squadre più brillanti del girone.



Santarcangelo-Reggiana 0-2



Torna alla vittoria lache espugna il Mazzolae costringe ilalla seconda sconfitta consecutiva. In un primo tempo non particolarmente bello gli ospiti passano in vantaggio grazie a unmolto contestato che lascia anche i padroni di casa in dieci uomini al 43' (espulsoper fallo da ultimo uomo). Dal dischettonon ha problemi e il primo tempo si chiude con uno 0-1 un po' tirato. Nella ripresa la Reggiana pensa più a coprirsi che non a cercare il raddoppio mentre il Santarcangelo in dieci uomini non ha la forza per spaventare davvero i granata. Il sigillo alla gara arriva al 74' quandodi testa batte Nardi su assist di Genevier.porta a casa i primi tre punti da allenatore della Reggiana mentre per il Santarcangelo si tratta di una sconfitta che ci può stare contro un avversio d'alta classifica e molto condizionata dal doppio episodio rigore-espulsione.