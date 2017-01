Lega Pro 2016-17, 22a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

Sabato 21 gennaio



Mantova-Sambenedettese 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Mantova e Sambenedettese. Nel primo tempo è il Mantova a metterci qualcosa di più ma sono davvero poche le emozioni. Più frizzante invece la ripresa, con i padroni di casa che dopo dodici minuti passano in vantaggio con un gran gol in rovesciata di Caridi, che solo pochi istanti prima aveva sprecato un penalty. Gli ospiti trovano il pareggio al 79' su punizione di Radi, ma è decisivo l'errore del portiere avversario. Continua il periodo nero della Samb, a secco di vittorie da oltre due mesi, mentre per il Mantova si tratta di un punto prezioso, che permette ai virgiliani di agganciare momentaneamente Modena, Teramo e Forlì.



FeralpiSalò-Sudtirol 1-0

Finisce 1-0 la sfida tra FeralpiSalò e Sudtirol. I lombardi partono bene e sono padroni del campo fino al gol del vantaggio di Gambaretti, che arriva però grazie a un grave errore del portiere avversario. Dopo la rete subita si sveglia il Sudtirol, che fino alla fine del primo tempo prova a reagire ma senza successo: la ripresa si apre ccome si era chiuso il primo tempo, con gli ospiti alla ricerca del pareggio. Un po' di sfortuna, molta imprecisione e un grande Livieri impediscono però agli altoatesini di trovare una rete che sarebbe meritatissima. Con questo risultato Asta conserva la panchina e la Feralpi mantiene la posizione nel range playoff. Per il Sudtirol invece una sconfitta pericolosa che riavvicina il club alla zona playout.



Domenica 22 gennaio



Bassano Virtus-Ancona 1-0

Finisce 1-0 la sfida tra Bassano Virtus e Ancona. Partono subito forte i veneti che trovano il vantaggio dopo soli quattro minuti con Candido, ma la voglia di fare bene è tanta e i ragazzi di D'Angelo continuano a spingere per tutto il primo tempo sfiorando spesso il raddoppio. Nella ripresa i ritmi si abbassano ma sono comunque i padroni di casa a tenere il pallino del gioco: l'Ancona si fa vedere poco anche ed è pericoloso davvero solo all'88' quando va vicinissimo al pareggio con Frediani. Tre punti chiave per il Bassano in ottica playoff mentre per l'Ancona la situazione inizia a farsi pericolosa, con il Forlì a un solo punto.



Fano-Albinoleffe 0-2

Partita senza storia allo stadio Raffaele Mancini di Fano. Finisce 0-2 per l'Albinoleffe (reti di Giorgione al 51' e Montella al 59'), con i padroni di casa mai in grado di rendersi pericolosi e incapaci di reagire ai continui attacchi dei lombardi, che forse meriterebbero il gol già nel primo tempo. Tre punti meritati per la Celeste, in chiave playoff: con questo risultato, invece, il Fano si conferma sempre più solo in fondo alla classifica (mister Cusatis dovrà inventarsi qualcosa per uscire da questa situazione).



Parma-Santarcangelo 1-0

Il Parma supera 1-0 il Santarcangelo al Tardini grazie al gol (forse l'ultimo con la maglia del Parma) di Evacuo al 74'. Quanta fatica però per i crociati: la partenza è fortissima ma dura solo per i primi quindici minuti, terminati i quali il Santarcangelo inizia a uscire dalla propria metà campo e a giocarsela alla pari. Nella ripresa il film è il medesimo: partenza forte del Parma ma bastano dieci minuti al Santarcangelo per organizzarsi e chiudere tutti gli spazi. Ci pensa Evacuo a spezzare l'equilibrio, su assist di Calaiò (qualche protesta dei clementini per un presunto offside): l'assedio finale dei romagnoli non spaventa i padroni di casa che incassano tre punti importanti.



Forlì-Padova 1-0

Termina 1-0 il match tra Forlì e Padova: decisivo il gol di Capellini all'ultimo minuto del primo tempo. Sono tre punti d'oro per i romagnoli, che si dimostrano capaci di soffrire e stringere i denti contro un avversario superiore e ben organizzato. Per i veneti invece tanta sfortuna: la squadra di Brevi, infatti, meriterebbe almeno il pareggio considerando le tante occasioni create. Per avvicinare Venezia e Pordenone in cima alla classifica, in futuro, servirà maggiore cinismo a Neto Pereira e compagni.



Reggiana-Venezia 0-3

Finisce 0-3 per gli ospiti il big match della 22a giornata tra Reggiana e Venezia. Il primo tempo è equilibrato con occasioni da ambo le parti, ma è il Venezia a essere più grintoso e a passare in vantaggio: al 30' Geijo serve bene Soligo che una volta liberatosi dalla marcatura segna con un ottimo diagonale. Nella ripresa i ritmi sono più bassi e il Venezia controlla facilmente il vantaggio. La Reggiana potrebbe rientrare in gara grazie a un rigore concessogli al 58' ma Marchi fallisce dagli undici metri. Da quel momento la gara è completamente nelle mani dei lagunari che trovano la seconda e la terza rete con Moreo (70') e Fabris (83') e nel finale gli ospiti vanno addirittura vicini al quarto gol in almeno due occasioni. Brutta sconfitta per la Reggiana mentre i ragazzi di Inzaghi sono sempre più soli in vetta alla classifica.



rinviata: Maceratese-Modena



rinviata: Gubbio-Lumezzane





rinviata: Teramo-Pordenone